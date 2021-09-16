Чтобы Украина сохранила поддержку от ЕС и США законопроект о переходном периоде необходимо обсудить. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью.

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Обсуждения в минском и нормандском форматах

Правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" Разумков предлагает обсудить в частности на переговорах в минском и нормандском форматах.

Чтобы ненароком не создать каких-то зон турбулентности, и поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза, США, сохранилась. Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску",

– заявил Разумков.

Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. "Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно", – сказал спикер.

Впрочем, Разумков не готов ответить, когда именно это произойдет.

Законопроект о переходном периоде: кратко