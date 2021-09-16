Чтобы Украина сохранила поддержку от ЕС и США законопроект о переходном периоде необходимо обсудить. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью.
Тем временем Устарел, – Россия хочет, чтобы Украина пересмотрела свой закон о статусе Донбасса
Обсуждения в минском и нормандском форматах
Правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" Разумков предлагает обсудить в частности на переговорах в минском и нормандском форматах.
Чтобы ненароком не создать каких-то зон турбулентности, и поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза, США, сохранилась. Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску",
– заявил Разумков.
Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. "Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно", – сказал спикер.
Впрочем, Разумков не готов ответить, когда именно это произойдет.
Законопроект о переходном периоде: кратко
- Это законодательная инициатива, направленная на урегулирование главных понятий относительно будущей реинтеграции оккупированных территорий Украины.
- Документ предусматривает осуществление юстиции переходного периода в оккупированных территориях и "красные линии" деоккупации.
- По данным Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды. Это позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции.
- Законопроект предусматривает определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.