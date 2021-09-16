Аби Україна зберегла підтримку від ЄС і США законопроєкт про перехідний період необхідно обговорити. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у інтерв'ю.
Тим часом Росія хоче, щоб Україна переглянула свій закон про статус Донбасу
Обговорення у мінському і нормандському форматах
Урядовий законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" Разумков пропонує обговорити зокрема на переговорах у мінському і нормандському форматах.
Щоб ненароком не створити якихось зон турбулентності, і підтримка України, яка існує на рівні Європейського Союзу, США, збереглася. Тому що ми знаємо, що санкції прив'язані до "Мінську",
– заявив Разумков.
Він нагадав, що законопроєкт поки перебуває у профільному комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Його ще не пропонували до розгляду в залі. Там є різні норми, в тому числі ті, які треба буде обговорювати додатково", – сказав спікер.
Втім, Разумков не готовий відповісти, коли саме це станеться.
Законопроєкт про перехідний період: коротко
- Це законодавча ініціатива, що спрямована на врегулювання головних понять щодо майбутньої реінтеграції окупованих територій України.
- Документ передбачає провадження юстиції перехідного періоду в окупованих територіях та "червоні лінії" деокупації.
- За даними Мінреінтеграції, законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди. Це дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції.
- Законопроєкт передбачає визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.