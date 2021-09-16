Аби Україна зберегла підтримку від ЄС і США законопроєкт про перехідний період необхідно обговорити. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у інтерв'ю.

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Обговорення у мінському і нормандському форматах

Урядовий законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" Разумков пропонує обговорити зокрема на переговорах у мінському і нормандському форматах.

Щоб ненароком не створити якихось зон турбулентності, і підтримка України, яка існує на рівні Європейського Союзу, США, збереглася. Тому що ми знаємо, що санкції прив'язані до "Мінську",

– заявив Разумков.

Він нагадав, що законопроєкт поки перебуває у профільному комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Його ще не пропонували до розгляду в залі. Там є різні норми, в тому числі ті, які треба буде обговорювати додатково", – сказав спікер.

Втім, Разумков не готовий відповісти, коли саме це станеться.

Законопроєкт про перехідний період: коротко