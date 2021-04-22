Сотрудничество Украины и Европейского Союза в сфере телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг должно помочь Украине интегрироваться во внутренний рынок таких услуг в ЕС.

Украинские компании смогут свободно предоставлять услуги в Евросоюзе, основывая собственные юридические лица, а не подписывая соглашения о сотрудничестве с операторами ЕС. Такая интеграция возможна лишь при условии согласования украинского законодательства в этой сфере с законодательством ЕС.

Сегодня же из одиннадцати актов права ЕС имплементированы только три. Об этом на днях во время заседания Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС сообщил Проект ЕС-ПРООН по парламентской реформе. Проект основан при поддержке ЕС для усиления работы Верховной Рады Украины и улучшения процесса выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

На этом заседании парламентский комитет заслушал отчеты Министерства инфраструктуры Украины, Министерства цифровой трансформации и других учреждений о том, как Украина выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации в сфере телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг.

Еще 8 актов права ожидают имплементации, поэтому в Верховной Раде были зарегистрированы проекты трех законов, среди которых – законопроект "О почтовой связи" №4353. Его рассмотрение ожидается в скором времени.

Отметим, что законопроект №4353 имеет замечания со стороны Комитета по евроинтеграции, Комитета по вопросам бюджета, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Они убеждены, что ряд пунктов законопроекта могут привести к монополии на рынке международных почтовых отправлений, что противоречит принципам ЕС. Ведь назначенный оператор (скорее всего – АО "Укрпочта") получит исключительное право перемещать международные посылки через таможенную границу Украины и предъявлять их для таможенного контроля в специально оборудованных местах международного почтового обмена. Назначенного оператора освободят от ответственности за непредоставление или ненадлежащее предоставление услуг почтовой связи за то или иное решение таможни или налоговой, которое они принимают по международным посылкам. Такой оператор будет иметь приоритетное право на сотрудничество с зарубежными операторами почтовой связи и субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги почтовой связи. Другие операторы без таких полномочий и возможностей. Сам же назначенный оператор, став монополистом, не будет иметь стимулов улучшать сервис, что может негативно сказаться на качестве и даже привести к повышению их стоимости для конечного потребителя.

Такие нормы противоречат европейским принципам и Соглашению Украины с ЕС. В частности ч.1 ст.7 Директивы Европейского Парламента и Совета 97/67/ЕС об общих правилах развития внутреннего рынка почтовых услуг Сообщества и улучшения качества обслуживания с изменениями. Согласно этим нормам, государства-члены не придают или не оставляют в силе исключительные или специальные права для внедрения и предоставления почтовых услуг. Они должны предотвращать монополистическую практику в секторе почтовых и курьерских услуг. Поэтому, откровенные попытки на законодательном уровне создать условия для отдельного игрока рынка могут вызвать негативную реакцию со стороны европейских партнеров, которые рассчитывают на системное выполнение Украиной взятых на себя обязательств.