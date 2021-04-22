Співпраця України та Європейського Союзу у сфері телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг має допомогти Україні інтегруватися у внутрішній ринок таких послуг в ЄС.

Українські компанії зможуть вільно надавати послуги у Євросоюзі, засновуючи власні юридичні особи, а не підписуючи угоди про співпрацю з операторами ЄС. Така інтеграція можлива лише за умови погодження українського законодавства у цій сфері із законодавством ЄС.

На сьогодні ж з одинадцяти актів права ЄС імплементовано лише три. Про це днями під час засідання Комітету з питань інтеграції України до ЄС повідомив Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи. Проєкт заснований за підтримки ЄС для посилення роботи Верховної Ради України та покращення процесу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На цьому засіданні парламентський комітет заслухав звіти Міністерства інфраструктури України, Міністерства цифрової трансформації та інших установ про те, як Україна виконує свої зобов’язання за Угодою про асоціацію у сфері телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг.

Ще 8 актів права очікують імплементації, тож у Верховній Раді було зареєстровано проєкти трьох законів, серед яких — законопроєкт "Про поштовий зв’язок" №4353. Його розгляд очікується незабаром.

Зазначимо, що законопроєкт №4353 має зауваження з боку Комітету з євроінтеграції, Комітету з питань бюджету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Вони переконані, що низка пунктів законопроєкту може призвести до монополії на ринку міжнародних поштових відправлень, що суперечить принципам ЄС. Адже призначений оператор (найвірогідніше – АТ "Укрпошта") отримає виключне право переміщувати міжнародні посилки через митний кордон України та пред’являти їх для митного контролю в спеціально обладнаних місцях міжнародного поштового обміну. Призначеного оператора звільнять від відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв’язку через те чи інше рішення митниці або податкової, яке вони приймають щодо міжнародних посилок. Такий оператор матиме пріоритетне право на співробітництво із закордонними операторами поштового зв’язку та суб’єктами господарювання, які надають послуги поштового зв’язку. Інші оператори не матимуть таких повноважень і можливостей. Сам же призначений оператор, ставши монополістом, не матиме стимулів покращувати сервіс, що може негативно позначитися на якості послуг і навіть призвести до підвищення їх вартості для кінцевого споживача.

Такі норми суперечать європейським принципам та Угоді України з ЄС. Зокрема ч.1 ст.7 Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування із змінами. Згідно з цими нормами, держави-члени не надають або не залишають чинними виняткові або спеціальні права для запровадження та надання поштових послуг. Вони мають запобігати монополістичній практиці в секторі поштових та кур’єрських послуг. Відтак, відверті спроби на законодавчому рівні створити умови для окремого гравця ринку можуть викликати негативну реакцію з боку європейських партнерів, які розраховують на системне виконання Україною взятих на себе зобов'язань.