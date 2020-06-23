Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект с изменениями в закон "О судоустройстве и статусе судей". Его отметили, как неотложный. Однако нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заверил, что этот законопроект не решит главной проблемы судопроизводства в Украине.

Об этом Юрчишин заявил в эфире 24 канала и объяснил, что этот законопроект наоборот укрепит эту проблему и предоставит ей больше полномочий. Речь идет о Высшем совете правосудия.

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"Цементируется то, что является проблемой судебной ветви власти сейчас. Не изменяется и никоим образом не очищается от нечестных и несправедливых членов Высший совет правосудия", – отметил Юрчишин.

Он добавил, что среди членов ВСП есть много людей, подозреваемых в мошенничестве. Они получали негативную оценку от независимых экспертов относительно их добродетели.

К примеру, не могли объяснить происхождение доходов. А решения, которые они принимали, вызывали дискуссию относительно их законности,

– заверил нардеп.

По его словам, именно этот орган полностью заблокировал первую попытку судебной реформы Зеленского. Дело в том, что Высший совет правосудия не позволил присоединить международников к оценке кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей.

"Сейчас вместо того, чтобы приложить усилия и очистить этот орган – ему предоставляют дополнительные полномочия. Вместо реформы мы получаем цементирование и имитацию действий, которые никоим образом не повлияют на главное – на качество судей", – подытожил Юрчишин.

Почему не проводят реальную судебную реформу

Ярослав Юрчишин объяснил, что Зеленского якобы убедили в возможности "выкручивать руки международным партнерам". Это и является причиной того, что судебная реформа не реализуется.

"Якобы ситуация настолько сложна, что международные партнеры вынуждены будут нас в дальнейшем поддерживать. В свое время такую ​​же ошибку совершал Порошенко. Его убеждали, что во время войны Украине и так будут помогать и реальная судебная реформа не нужна. Как результат – неизмененные Порошенко судьи сейчас его же и судят. Это, наверное, ждет и Зеленского", – сказал нардеп.

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Проголосует ли "Голос" за этот законопроект

Юрчишин заверил, что нардепы из партии "Голос" не проголосуют за соответствующий законопроект. Вместо этого они готовят альтернативный документ.

"Мы с нашими партнерами по общественному сектору будем предлагать альтернативный законопроект. Сейчас идет его подготовка. Я очень надеюсь, что мы найдем соавторов из других фракций и нам удастся найти нужное количество для того, чтобы начать реформу", – сказал Юрчишин.