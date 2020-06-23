Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт зі змінами до закону "Про судоустрій та статус суддів". Його зазначили, як невідкладний. Однак нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин запевнив, що цей законопроєкт не вирішить найголовнішої проблеми судочинства в Україні.

Про це Юрчишин заявив в ефірі 24 каналу та пояснив, що цей законопроєкт навпаки зміцнить цю проблему та надасть їй більше повноважень. Йдеться про Вищу раду правосуддя.

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"Цементується те, що є проблемою судової гілки влади зараз. Не змінюється і жодним чином не очищується від недоброчесних та несправедливих членів Вища рада правосуддя", – зазначив Юрчишин.

Він додав, що серед членів ВРП є багато людей, яких підозрювали у шахрайстві. Вони отримували негативну оцінку від незалежних експертів щодо їхньої доброчесності.

До прикладу, не могли пояснити походження статків. А рішення, які вони приймали, викликали дискусію щодо їхньої законності,

– запевнив нардеп.

За його словами, саме цей орган повністю заблокував першу спробу судової реформи Зеленського. Річ у тім, що Вища рада правосуддя не дозволила приєднати міжнародників до оцінки кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Зараз замість того, щоб докласти зусиль і очистити цей орган – йому надають додаткові повноваження. Замість реформи ми отримуємо цементування та імітацію дій, які жодним чином не вплинуть на головне – на якість суддів", – підсумував Юрчишин.

Чому не проводять реальну судову реформу

Ярослав Юрчишин пояснив, що Зеленського нібито переконали у можливості "викручувати руки міжнародним партнерам". Це і є причиною того, що судова реформа не реалізовується.

"Нібито ситуація настільки складна, що міжнародні партнери змушені будуть нас надалі підтримувати. Свого часу таку ж помилку вчиняв Порошенко. Його переконували, що під час війни Україні і так допомагатимуть і реальної судової реформи не потрібно. Як результат – незмінені Порошенком судді зараз його ж і судять. Це, напевно, чекає і Зеленського", – сказав нардеп.

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Чи проголосує "Голос" за цей законопроєкт

Юрчишин запевнив, що нардепи з партії "Голос" не проголосують за відповідний законопроєкт. Натомість вони готують альтернативний документ.

"Ми з нашими партнерами по громадському сектору будемо пропонувати альтернативний законопроєкт. Зараз йде його підготовка. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо співавторів з інших фракцій і нам вдасться знайти потрібну кількість для того, щоб розпочати реформу", – сказав Юрчишин.