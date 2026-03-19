Россия продвигает закон о военной защите своих граждан за рубежом: что об этом известно
- Российское правительство предложило законопроект о военной "защите" россиян за рубежом в случае их ареста или преследования.
- Президент России будет принимать решение об использовании вооруженных сил в таких случаях.
Российское правительство 19 марта предложило законопроект, который позволяет привлекать вооруженные силы России для "защиты" граждан за рубежом в случае их ареста или преследования. В таких случаях решение об использовании армии будет принимать президент России.
Об этом пишут росСМИ.
Смотрите также Впервые в этом году: Эстония вызвала представителя России
Какой законопроект продвигают в России?
Соответствующие изменения хотят внести в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "Об обороне".
В пояснительной записке указано, что законопроект имеет целью "защиту прав граждан России в случаях их ареста или содержания, уголовного или иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, которые наделены полномочиями в области уголовного судопроизводства другими странами без участия России, а также международных судебных органов, компетенция которых не основывается на международном договоре России или резолюции Совета Безопасности ООН".
В то же время решение о применении армии для "защиты" арестованных за рубежом россиян принимает президент России.
Что известно о задержанных россиянах за рубежом?
Варшавский суд 18 марта согласовал запрос Украины на экстрадицию российского археолога Александра Бутягина. Известно, что он проводил незаконные раскопки во временно оккупированном Крыму – такие действия привели к частичному разрушению объектов культурного наследия. Нанесен ущерб на 4,8 миллиона долларов. Он был задержан в Польше в 2025 году, когда тот направлялся из Нидерландов на Балканы.
В Великобритании были арестованы три члена российской шпионской сети. Они жили в квартире в 1,6 километрах от базы Королевских ВВС.
В течение 2024 – 2026 года в Германии были задержаны несколько граждан, которые пытались обойти санкции и поставлять товары двойного назначения.