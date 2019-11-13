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      Рада поддержала законопроект о внедрении рынка земли

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      Закон №2178-10 о рынке земли 2020 поддержала Рада – детали
      Иллюстративное фото / pinterest.com

      С 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения, причем любой формы собственности – государственной или частной. Об этом говорится в законопроекте 2178-10, а именно его в первом чтении и за основу поддержала Верховная Рада 13 ноября – несмотря на сопротивление части депутатов и попытки блокирования трибуны.

      Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов: 227 – из фракции "Слуга народа", а также 13 внефракционных. "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

      Важно: В Минэкономики озвучили цену гектара после введения рынка земли

      Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. В отношении иностранцев, то такое право они могут получат только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

      1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

      2. Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Что еще предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      К теме: Требование МВФ или большая прибыль: почему Украине нужно открыть рынок земли

      Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право выкупить. Это касается и украинских, и иностранных арендаторов.

      Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Деньги Рынок земли Владимир Зеленский
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