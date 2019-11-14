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      Законопроект о народовластии соответствует Конституции, – решение КС

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      Законопроект о законодательной инициативе народа признан конституционным
      Законопроект о законодательной инициативе народа признан конституционным / dniprograd.org

      Конституционный суд признал законопроект №1015 о законодательной инициативе народа (народовластии) таким, который соответствует Конституции Украины.

      "Конституционный суд считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины, нет", – сообщили в пресс-служба КС.

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      Законопроект также соответствует требованиям статьи 158 Конституции.

      В то же время, внесения изменений в Конституцию может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина, отметили в КС.

      "Положение "право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применено в значении "Украинский народ – граждане Украины всех национальностей", – отметили в суде.

      Что предусматривает законопроект о народовластии?

      Автор законопроекта Президент Украины Владимир Зеленский предложил этим документом закрепить за народом право законодательной инициативы. То есть он предлагает, чтобы право подавать в парламент законопроекты имели народ, президент, Кабмин, народные депутаты.

      Когда вывод Конституционного суда получит парламент, то сможет предварительно одобрить такой законопроект (в первом чтении). После этого, на следующей очередной сессии Рада сможет рассмотреть его для принятия в целом.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Законодательство Конституционный суд Конституция
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