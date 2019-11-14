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      Законопроєкт про народовладдя відповідає Конституції, – рішення КС

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      Законопроєкт про законодавчу ініціативи народу визнано конституційним
      Законопроєкт про законодавчу ініціативи народу визнано конституційним / dniprograd.org

      Конституційний суд визнав законопроєкт №1015 про законодавчу ініціативи народу (народовладдя) таким, що відповідає Конституції України.

      "Конституційний суд вважає, що юридичних підстав для визнання законопроєкту таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України, немає", – повідомили у пресслужбі КС.

      Законопроєкт про народовладдя: що це означає і як реалізовуватиметься

      Законопроект також відповідає вимогам статті 158 Конституції.

      Водночас внесення змін до Конституції може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина, зауважили в КС.

      "Положення "право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу" потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції України поняття "народ" застосовано у значенні "Український народ – громадяни України всіх національностей", – наголосили у суді.

      Що передбачає законопроєкт про народовладдя?

      Автор законопроєкту Президент України Володимир Зеленський запропонував цим документом закріпити за народом право законодавчої ініціативи. Тобто він пропонує, щоб право подавати до парламенту законопроєкти мали народ, президенту, Кабмін, народні депутати.

      Коли висновок Конституційного суду отримає парламент, то зможе попередньо схвалити такий законопроєкт (у першому читанні). Після цього, на наступній черговій сесії, Рада зможе розглянути його для прийняття в цілому.

      blog_ava
      Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      17088
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Законодавство Верховна Рада Конституція Конституційний суд
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