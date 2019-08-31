Народовладдя Зеленського: що передбачає законопроект

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до статті 93 Конституції України. Ним гарант пропонує надати народу право законодавчої ініціативи.

Відповідний законопроект №1015 зареєстрований на сайті Верховної Ради України.

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Він передбачає визначити, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народу, Президентові України, Кабінету Міністрів та народним депутатам. При цьому право законодавчої ініціативи реалізується у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.

Законопроект, внесений президентом, є доволі коротким і ключає лише два пункти. При цьому, перший пункт лише додає слово "народ" до переліку тих, кому належить право законодавчої ініціативи, а другий визначає терміни набуття чинності закону – у день його опублікування. Втім перед цим він має бути підтриманим Радою.