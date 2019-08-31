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      Народовладдя Зеленського: що передбачає законопроект

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      Зеленський зареєстрував законопроект про законодавчу ініціативу народу
      Зеленський зареєстрував законопроект про законодавчу ініціативу народу / korrespondent.net

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до статті 93 Конституції України. Ним гарант пропонує надати народу право законодавчої ініціативи.

      Відповідний законопроект №1015 зареєстрований на сайті Верховної Ради України.

      Це варто знати: Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      Він передбачає визначити, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народу, Президентові України, Кабінету Міністрів та народним депутатам. При цьому право законодавчої ініціативи реалізується у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.

      Законопроект, внесений президентом, є доволі коротким і ключає лише два пункти. При цьому, перший пункт лише додає слово "народ" до переліку тих, кому належить право законодавчої ініціативи, а другий визначає терміни набуття чинності закону – у день його опублікування. Втім перед цим він має бути підтриманим Радою.

      Які ще законопроекти зареєстрував Зеленський:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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