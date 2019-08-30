Зеленський хоче скоротити державне фінансування партій: кому і скільки платитимуть

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який, серед іншого, передбачає скорочення державного фінансування для політичних партій. Він пропонує, щоб держава виділяла гроші лише на фінансування партій, які на виборах здолали 5% бар'єр.

Крім того, проект закону передбачає і зниження обсягу фінансування для тих партій, які бар'єр здолають.

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Президент пропонує виділяти на фінансування партій 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на загальну кількість виборців, що взяли участь у волевиявленні. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

Відтак законопроект, фактично, у двічі зменшує розмір фінансування партій та значно обмежує кількість партій, які зможуть його отримати.

Після визначення загального обсягу фінансування політичних партій суми, які будуть виділені кожній з політсил, будуть пропорційними числу виборців, які її підтримали.



Розмір державного фінансування партій за результатами виборів 2019 року / інфографіка 24 каналу