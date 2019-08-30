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      Зеленський хоче скоротити державне фінансування партій: кому і скільки платитимуть

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      Зеленський пропонує Раді скоротити держфінансування партій
      Зеленський пропонує Раді скоротити держфінансування партій / 5.ua

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який, серед іншого, передбачає скорочення державного фінансування для політичних партій. Він пропонує, щоб держава виділяла гроші лише на фінансування партій, які на виборах здолали 5% бар'єр.

      Крім того, проект закону передбачає і зниження обсягу фінансування для тих партій, які бар'єр здолають.

      Це варто знати: Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      Президент пропонує виділяти на фінансування партій 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на загальну кількість виборців, що взяли участь у волевиявленні. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

      Відтак законопроект, фактично, у двічі зменшує розмір фінансування партій та значно обмежує кількість партій, які зможуть його отримати.

      Після визначення загального обсягу фінансування політичних партій суми, які будуть виділені кожній з політсил, будуть пропорційними числу виборців, які її підтримали.

      Державне фінансування партій, скільки грошей отримають партії
      Розмір державного фінансування партій за результатами виборів 2019 року / інфографіка 24 каналу

      Які ще законопроекти зареєстрував зеленський:
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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