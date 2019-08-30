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      Зеленский хочет сократить государственное финансирование партий: кому и сколько будут платить

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      Зеленский предлагает Раде сократить госфинансирование партий
      Зеленский предлагает Раде сократить госфинансирование партий / 5.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, среди прочего, предусматривает сокращение государственного финансирования для политических партий. Он предлагает, чтобы государство выделяло деньги только на финансирование партий, которые на выборах преодолели 5% барьер.

      Кроме того, проект закона предусматривает и снижение объема финансирования для тех партий, которые барьер преодолеют.

      Это следует знать: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

      Президент предлагает выделять на финансирование партий 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженной на количество избирателей, принявших участие в волеизъявлении. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

      Поэтому законопроект фактически в два раза уменьшает размер финансирования партий и значительно ограничивает количество партий, которые смогут его получить.

      После определения общего объема финансирования политических партий суммы, которые будут выделены каждой из политсил, будут пропорциональными числу избирателей, ее поддержавших.

      Державне фінансування партій, скільки грошей отримають партії
      Размер государственного финансирования партий по результатам выборов 2019 года / инфографика 24 канала

      КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский Законодательство
      Источник: 24 канал
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