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      Народовластие Зеленского: что предусматривает законопроект

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      Зеленский зарегистрировал законопроект о законодательной инициативе народа
      Зеленский зарегистрировал законопроект о законодательной инициативе народа / korrespondent.net

      Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в статью 93 Конституции Украины. Им гарант предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.

      Соответствующий законопроект №1015, зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

       Это стоит знать: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

      Он предполагает определить, что право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам. При этом право законодательной инициативы реализуется в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

      Законопроект, внесенный президентом, является довольно коротким и ключает только два пункта. При этом, первый пункт только добавляет слово "народ" в перечень тех, кому принадлежит право законодательной инициативы, а второй определяет сроки вступления закона в силу – в день его опубликования. Впрочем, перед этим он должен быть поддержан Радой.

      КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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