Народовластие Зеленского: что предусматривает законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в статью 93 Конституции Украины. Им гарант предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.

Соответствующий законопроект №1015, зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

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Он предполагает определить, что право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам. При этом право законодательной инициативы реализуется в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

Законопроект, внесенный президентом, является довольно коротким и ключает только два пункта. При этом, первый пункт только добавляет слово "народ" в перечень тех, кому принадлежит право законодательной инициативы, а второй определяет сроки вступления закона в силу – в день его опубликования. Впрочем, перед этим он должен быть поддержан Радой.

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