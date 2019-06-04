Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация

О необходимости наказания за незаконное обогащение говорилось давно и много. Даже были приняты изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривали наказание чиновников до 10 лет заключения за незаконное обогащение. Впоследствии Конституционный Суд признал эту норму неконституционной. Президент внес в ВРУ проект закона, согласно которому наступит неизбежное наказание за незаконное обогащение.

Сможет ли законопроект выполнить поставленные перед ним задачи и какие у него шансы быть признанным неконституционным через суд – журналистке 24 канала рассказали эксперты.

Доказать коррупционную связь

3 июня на сайте ВРУ зарегистрировали так называемый законопроект о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом. Правда, его официальное название звучит так: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

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Прежде всего, законопроект предлагает расширить полномочия Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ). В первичной редакции ВАСУ был специализированным судом только по уголовным производствам и процессу. Теперь предлагается добавить возможность рассмотрения гражданских дел относительно незаконного обогащения, признании их необоснованными активами и конфискации в пользу государства. Выявлять эти факты должны будут НАПК, НАБУ, а обращаться в суд преимущественно САП. Соответственно, суд будет иметь право в своих решениях квалифицировать актив, который неправомерно приобретенный.



Законопроект предлагает расширить полномочия Высшего антикоррупционного суда

В то же время, законопроект, внесенный в ВРУ президентом, позволит государству конфисковывать незаконные активы даже в ранее открытых делах.

Возможность взыскания в гражданско-правовом порядке необоснованных активов закреплена в Конвенции против коррупции и используется во многих странах, в частности в Великобритании,

– подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.

По его убеждению, такой подход снимает риски перед презумпцией невиновности, поскольку в таком порядке этот принцип не применяется. Гражданская процедура, кроме того, значительно быстрее и эффективнее.

Политический эксперт Андрей Вигиринский добавляет, что ранее, по итогам проверки электронных деклараций органы ГФС могли составить акт проверки и налоговое уведомление-решение о том, что усматривается факт уклонения от уплаты налогов. То есть фискалы должны были доказать правомерность и обоснованность выводов об уклонении от уплаты налогов. Это было сложно сделать из-за отсутствия информации об имуществе и доходах декларантов, полученных в период начала 2000-х и 90-х. В то же время, в новом законопроекте предлагается, чтобы САП доказывал "связь" имущества с человеком (пользование, владение, фактическое управление). Если такие доказательства есть, тогда доказывать обоснованность активов нужно будет ответчику.

Иначе говоря САП доказывает, что вы пользуетесь имуществом или получаете от него пользу, а вы, как ответчик, теперь докажите, что приобрели его законно,

– объясняет Андрей Вигиринский.

Изъятию подлежит

Также в предложенном законопроекте предусматривается новое основание для изъятия активов или денег. Ранее это было решение суда в уголовном производстве о конфискации или спецконфискации. В предложенной редакции основанием для взыскания активов и имущества в доход государства, является то, что сторона ответчика не предоставила доказательств, которые бы позволяли утверждать о законности их происхождения. Как следствие, суд признает их необоснованно приобретенными. Для облегчения и упрощения деятельности САП, предлагается освободить иски по этим делам от уплаты судебного сбора.

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Законопроект предлагает устновить фильтр от мелких исков

Предложенная Администрацией Президента редакция развязывает руки НАБУ, САП и НАПК, которым не нужно ждать приговор. С момента вступления в силу законорпроекта, они имеют право в течение 3-х лет обращаться в суд с самостоятельным иском. В частности, согласно предложенным изменениям увольнять с государственной службы работника будут после вступления в законную силу решения суда о признании его активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Еще одна новация законопроекта – установление "фильтра от мелочных тяжб", которые бы могли заполонить ВАСУ,

– добавляет Андрей Вигиринский.

В случае принятия этого закона уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда размер незаконных активов значительный.

Мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить этот размер до 12000 необлагаемых минимумов. Сегодня это примерно 11 миллионов 500 тысяч гривен или примерно эквивалент 380 тысяч евро,

– заявил Руслан Рябошапка.

Как объясняет заместитель главы Администрации Президента, это сделано, чтобы выделить приоритетные направления в работе антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили ресурсы на наказание коррупционеров, которые не представляют общественной опасности для страны.

Антикоррупционные органы работают лишь с наиболее существенными коррупционными угрозами. То, что меньше 380 тысяч евро, но превышает 30 тысяч евро, рассматривается в порядке гражданской процедуры и в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов,

– сказал он.

Расширить права НАПК

В случае установления доказательств получения госслужащим необоснованных активов законопроект предоставляет НАПК право поднимать перед НАБУ или Генпрокуратурой вопрос об обращении в суд с иском. В то же время отсутствие результатов проверки деклараций не останавливает и не препятствует работе в указанном направлении НАБУ. Это положение даже отдельно зафиксировали.

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Наконец, вертикаль, выстроенная НАПК, НАБУ, САП, ВАСУ, дает им реальную возможность для взыскания необоснованно приобретенного имущества в доход государства. И что важно – делать это без внешнего вмешательства.

В общем – это неплохой законопроект. Написанный текст выглядит сложным, но на самом деле многое упростил,

– добавляет Андрей Вигиринский.

Однако эксперт ОО "Фонд общественной безопасности" Юрий Гаврилечко считает кардинально иначе. По его мнению – законопроект абсолютно бессмысленный, принятие которого ничего не даст, потому что "активы" – это то, что приносит прибыль.



Заставит ли новый закон заплатить за незаконное имущество – покажет время

По мнению эксперта, фраза "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы" означает необходимость того, что прокуратура будет доказывать получение чиновником прибыли с помощью приобретенного. Например, сдачу в аренду приобретенного дома. Конечно же, это сделать будет почти невозможно.

Что такое "вступление в законную силу решения суда о признании необоснованными активов" – и вовсе непонятно. Как прокуратура, согласно ст.291 Гражданского правового кодекса будет доказывать, что "активы или деньги, необходимые для приобретения активов, в отношении которых подан иск о признании их необоснованными, не были приобретены на законном основании"? Поэтому, никаких последствий для коррупционеров не будет,

– считает Юрий Гаврилечко.

По убеждению эксперта очевидно, законопроект, поданный президентом, готовился на скорую руку и излишне "сырой". Еще и Конституционный Суд, скорее всего, признает неконституционными все его положения.