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      Никаким законом не исправить решение Конституционного Суда, – нардеп

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      Отныне каждый коррупционер сможет спокойно обогащаться
      Отныне каждый коррупционер сможет спокойно обогащаться / Фото из открытых источников

      После вынесения Конституционным судом решения о неконституционности нормы закона о незаконном обогащении Украина будет иметь проблемы с европейской интеграцией. Так как принятие нормы о незаконном обогащении было необходимой составляющей борьбы с коррупцией в нашей стране.

      Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту 24 канала рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

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      По мнению депутата, благодаря е-декларированию украинцы узнали много интересного о доходах чиновников. Это инструмент, который был неотрывно связан с этой статьей и позволял выяснить – достаточно ли зарабатывает политик чтобы покрыть свои расходы. Если расходы у него превышают заработки, тогда, очевидно, речь идет о деньгах, заработанных нечестным путем. В таком случае у него можно спросить – откуда они. Если чиновник не мог этого объяснить – это было основанием для привлечения его к ответственности, в том числе и уголовной. Теперь это невозможно.

      Никаким законом это не исправить. Конституционный суд не решает вопрос текста законов, он решает вопрос правоотношений. Поскольку решение Суда не регулирует вопросы этих правоотношений, то это означает, что оно не может быть исправлено законом. На практике это будет выглядеть так: если будет принят закон о незаконном обогащении, то Конституционный суд, на основании уже вынесенного решения, примет новое представление к рассмотрению и признает его неконституционным. Это произойдет по сокращенной процедуре, буквально за неделю. Сейчас, можем констатировать – без изменений в Основной закон привлечь к ответственности за незаконное обогащение в этом государстве никого невозможно,
      – убеждает Леонид Емец.

      Таким образом дела о незаконном обогащении будут закрыты в связи с отсутствием нормы закона, которой предусмотрена ответственность. Главное, что теперь каждый коррупционер сможет спокойно обогащаться и вносить имущество в е-декларацию. Так, все увидят, что он прикупил себе домик или машину, но теперь его никто не привлечет к ответственности.

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      По мнению депутата, это удар по борьбе с коррупцией. Можно вносить десятки законопроектов, но они не решат эту ситуацию, потому что уже есть решение Конституционного Суда, которое выше любого закона.

      Что означает незаконное обогащение? В 2015 году Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и внесение Статьи 368 п.2, которая предусматривала наказание чиновников за незаконное обогащение. Данной нормой предусматривалось наказание чиновников до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      12 декабря 2017 года в Конституционный суд обратились 59 депутатов, которые считали эту статью не соответствующей нормам Основного закона. 26 февраля 2019 года Конституционный суд поддержал их обращение.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Конституционный суд Леонид Емец
      Источник: 24 канал
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