Жодним законом не виправити рішення Конституційного Суду, – нардеп

Після винесення Конституційним судом рішення про неконституційність норми закону про незаконне збагачення Україна матиме проблеми з європейською інтеграцією. Адже ухвалення норми про незаконне збагачення було необхідною складовою боротьби з корупцією в нашій країні.

Про це в ексклюзивному коментарі журналісту 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

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На думку депутата, завдяки е-декларуванню українці дізнались багато цікавого про статки високопосадовців. Це інструмент, який був невідривно пов'язаний з цією статтею та дозволяв з’ясувати – чи достатньо заробляє політик щоб покрити свої видатки. Якщо витрати у нього перевищують заробітки, тоді очевидно йдеться про гроші, зароблені нечесним шляхом. У такому випадку у нього можна запитати – звідки вони. Якщо високопосадовець не міг цього пояснити – це було підставою для притягнення його до відповідальності, зокрема, й кримінальної. Тепер це неможливо.

Жодним законом це не виправити. Конституційний суд не вирішує питання тексту законів, він вирішує питання правовідносин. Оскільки рішення Суду не врегульовує питання цих правовідносин, то це означає, що воно не може бути виправлено законом. На практиці це виглядатиме так: якщо буде ухвалено закон щодо незаконного збагачення, то Конституційний суд, на підставі уже винесеного рішення, прийме нове подання до розгляду і визнає його неконституційним. Це відбудеться за скороченою процедурою, буквально за тиждень. Наразі, можемо констатувати – без змін в Основний закон притягнути до відповідальності за незаконне збагачення в цій державі нікого неможливо,

– переконує Леонід Ємець.

Таким чином справи про незаконне збагачення будуть закриті у зв’язку з відсутністю норми закону, якою передбачена відповідальність. Головне, що тепер кожен корупціонер зможе спокійно збагачуватись і вносити майно в е-декларацію. Так, всі бачитимуть, що він прикупив собі будиночок чи машину, але тепер його ніхто не притягне до відповідальності.

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На думку депутата, це удар по боротьбі з корупцією. Можна вносити десятки законопроектів, але вони не вирішать цю ситуацію, адже вже є рішення Конституційного Суду, яке вище за будь-який закон.

Що означає незаконне збагачення? У 2015 році Верховна Рада проголосувала за внесення змін до Кримінального кодексу України та внесення Статті 368 п.2, яка передбачала покарання чиновників за незаконне збагачення. Цією нормою передбачалось покарання чиновників до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати визначені посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.



12 грудня 2017 року до Конституційного суду звернулось 59 депутатів, які вважали цю статтю такою, що не відповідає нормам Основного закону. 26 лютого 2019 року Конституційний суд підтримав їхнє звернення.