Законопроект "О президенте": как отреагировала команда Зеленского

Фракция " Самопомич "подготовила законопроект"о президенте". Новоизбранный президент Украины вместе с парламентом должен решить, как в Украине будет урегулирована деятельность главы государства.

Депутат от фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире 24 канала рассказал, что Украина уже 28 лет сначала выбирает президентов, любит их, а потом выгоняет, а некоторых даже бесславно.

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"А все потому, что президент в Украине как институт является неурегулированным. Это выгодно не президентам, не государству, не людям, а олигархической клетке, которая руководит страной 28 лет", – заявил политик.

По словам Березюка, команда Зеленского сейчас очень тщательно изучает этот законопроект. У них уже есть десятки замечаний по этому поводу.

Это означает, что они (штаб Зеленского, – 24 канал) серьезно к этому относятся,

– подчеркнул Березюк.

Он добавил, что законопроект нужен и объяснил: "То, что сегодня так много разговоров об этом, а особенно нареканий, позора, означает, что этот законопроект расшевелил "осиное гнездо".

"Им не нужно законов, регулирующих деятельность в пользу государства и людей. Им нужен беспредел и беспредел. Если новоизбранный президент хочет закончить со славой государства и народа, то он должен быть первым, кто поддержит этот законопроект", – отметил депутат.

Что предусматривает законопроект "О президенте"?

• Президент не может предлагать своих людей на должность премьер-министра.



• Глава государства вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. Он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.



• Действующий глава страны не имеет права назначать директора НАБУ и голову Госбюро расследований.



• Службу безопасности забрать из подчинения президента и передать премьер-министру.