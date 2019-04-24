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      Законопроект "О президенте": как отреагировала команда Зеленского

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      Фракция " Самопомич "подготовила законопроект"о президенте". Новоизбранный президент Украины вместе с парламентом должен решить, как в Украине будет урегулирована деятельность главы государства.

      Депутат от фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире 24 канала рассказал, что Украина уже 28 лет сначала выбирает президентов, любит их, а потом выгоняет, а некоторых даже бесславно.

      Читайте также: "Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно

      "А все потому, что президент в Украине как институт является неурегулированным. Это выгодно не президентам, не государству, не людям, а олигархической клетке, которая руководит страной 28 лет", – заявил политик.

      По словам Березюка, команда Зеленского сейчас очень тщательно изучает этот законопроект. У них уже есть десятки замечаний по этому поводу.

      Это означает, что они (штаб Зеленского, – 24 канал) серьезно к этому относятся,
      – подчеркнул Березюк.

      Он добавил, что законопроект нужен и объяснил: "То, что сегодня так много разговоров об этом, а особенно нареканий, позора, означает, что этот законопроект расшевелил "осиное гнездо".

      "Им не нужно законов, регулирующих деятельность в пользу государства и людей. Им нужен беспредел и беспредел. Если новоизбранный президент хочет закончить со славой государства и народа, то он должен быть первым, кто поддержит этот законопроект", – отметил депутат.

      Что предусматривает законопроект "О президенте"?
      • Президент не может предлагать своих людей на должность премьер-министра.

      • Глава государства вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. Он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.

      • Действующий глава страны не имеет права назначать директора НАБУ и голову Госбюро расследований.

      • Службу безопасности забрать из подчинения президента и передать премьер-министру.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Выборы Президента 2019 Олег Березюк Самопомич
      Источник: 24 канал
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