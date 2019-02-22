Законопроект против ФЛП в ІТ – за пределами здравого смысла, – Садовый в Черкассах

Львов сегодня – лидер по инновациям в Украине. Но, к большому сожалению, нет этого понимания в стране.

Кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый убежден, что зарегистрированному Минсоцполитики проекту закона об ограничениях для ФЛП, который создает проблемы для работников ИТ-индустрии, нельзя давать жизнь.

"Сегодня многие во власти говорят о важности ИТ. Но когда вице-премьер Рева предлагает новые законы, которые должны создать проблемы для ИТ-шников, то это вообще за пределами здравого смысла. Люди работают, обеспечивают свои семьи, а средства, которые зарабатывают, тратят здесь. Это дает большой драйв", – сказал Садовый во время публичной встречи в Черкассах.

Политик убежден – если государство будет ограничивать отрасль, в любую секунду "ІТ-шники упакуют чемоданы и уедут".

"Последние несколько лет ІТ-отрасль развивается очень хорошо – имеем более 20% прироста ежегодно. Поэтому надо делать все, чтобы она росла еще больше – создавать условия, а не ограничивать их, потому что надо закрыть дыру в бюджете. Поэтому я обращаюсь к власти – давайте на таможне наводить порядок, пресекать коррупцию, которая там царит. Так можно пополнить бюджет на 100 миллиардов гривен, чтобы иметь больше средств для Пенсионного фонда. Это можно сделать, введя прозрачность процедур, цифровизацию, которую могут сделать те же ИТ-шники, которых сейчас хотят придавить", – отметил Андрей Садовый.

Добавим, на днях Минсоцполитики предложило внести изменения в трудовое законодательство и запретить предприятиям оформлять сотрудников ФЛП вместо заключать с ними трудовые договоры. В правительстве говорят, что таким образом бизнес минимизирует налоги, что должен уплатить в государственный бюджет. Такая форма сотрудничества является наиболее удобной для работников ИТ и креативных индустрий, а также фрилансеров.