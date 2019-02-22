15:44
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Законопроект проти ФОПів в ІТ – поза межами здорового глузду, – Садовий у Черкасах

      1 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Львів сьогодні – лідер за інноваціями в Україні. Але, на превеликий жаль, немає цього розуміння в країні.

      Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий переконаний, що зареєстрованому Мінсоцполітики проекту закону про обмеження для ФОПів, який створює проблеми для працівників ІТ-індустрії, не можна давати життя.

      "Сьогодні багато хто у владі говорить про важливість ІТ. Але коли віце-прем’єр Рева пропонує нові закони, які мають створити проблеми для ІТ-шників, то це взагалі поза межами здорового глузду. Люди працюють, забезпечують свої сім’ї, а кошти, які заробляють, витрачають тут. Це дає великий драйв", – сказав Садовий під час публічної зустрічі у Черкасах.

      Політик переконаний – якщо держава буде обмежувати галузь, у будь-яку секунду "ІТ-шники спакують валізи і виїдуть".

      "Останні кілька років ІТ-галузь розвивається дуже добре – маємо понад 20% приросту щороку. То треба робити все, щоб вона росла ще більше – створювати умови, а не обмежувати їх, бо треба закрити дірку в бюджеті. Тому я звертаюсь до влади – давайте на митниці наводити порядок, припиняти корупцію, яка там панує. Так можна поповнити бюджет на 100 мільярдів гривень, щоб мати більше коштів для Пенсійного фонду. Це можна зробити, запровадивши прозорість процедур, цифровізацію, яку можуть зробити ті ж ІТ-шники, яких зараз хочуть придавити", – наголосив Андрій Садовий.

      Додамо, днями Мінсоцполітики запропонувало внести зміни в трудове законодавство і заборонити підприємствам оформляти працівників ФОПами замість укладати з ними трудові договори. В уряді кажуть, що таким чином бізнес мінімізує податки, що має сплатити в державний бюджет. Така форма співпраці є найбільш зручною для працівників ІТ та креативних індустрій, а також фрілансерів.

      blog_ava
      Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту
      сьогодні
      5090
      Теги: Новини політики Андрій Садовий IT-бізнес Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"
      сьогодні , 14:13 Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"
      550
      Тезисы "мусорной" революции в Украине
      сьогодні , 13:17 Тезисы "мусорной" революции в Украине
      Максим Єфімов 246
      Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      сьогодні , 07:01 Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      Яніна Ткачук 55785
      В Олександра Усика відберуть чемпіонський пояс заради росіянина: подробиці
      сьогодні , 13:55 В Олександра Усика відберуть чемпіонський пояс заради росіянина: подробиці
      1160
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 2117
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук