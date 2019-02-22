Законопроект проти ФОПів в ІТ – поза межами здорового глузду, – Садовий у Черкасах

Львів сьогодні – лідер за інноваціями в Україні. Але, на превеликий жаль, немає цього розуміння в країні.

Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий переконаний, що зареєстрованому Мінсоцполітики проекту закону про обмеження для ФОПів, який створює проблеми для працівників ІТ-індустрії, не можна давати життя.

"Сьогодні багато хто у владі говорить про важливість ІТ. Але коли віце-прем’єр Рева пропонує нові закони, які мають створити проблеми для ІТ-шників, то це взагалі поза межами здорового глузду. Люди працюють, забезпечують свої сім’ї, а кошти, які заробляють, витрачають тут. Це дає великий драйв", – сказав Садовий під час публічної зустрічі у Черкасах.

Політик переконаний – якщо держава буде обмежувати галузь, у будь-яку секунду "ІТ-шники спакують валізи і виїдуть".

"Останні кілька років ІТ-галузь розвивається дуже добре – маємо понад 20% приросту щороку. То треба робити все, щоб вона росла ще більше – створювати умови, а не обмежувати їх, бо треба закрити дірку в бюджеті. Тому я звертаюсь до влади – давайте на митниці наводити порядок, припиняти корупцію, яка там панує. Так можна поповнити бюджет на 100 мільярдів гривень, щоб мати більше коштів для Пенсійного фонду. Це можна зробити, запровадивши прозорість процедур, цифровізацію, яку можуть зробити ті ж ІТ-шники, яких зараз хочуть придавити", – наголосив Андрій Садовий.



Додамо, днями Мінсоцполітики запропонувало внести зміни в трудове законодавство і заборонити підприємствам оформляти працівників ФОПами замість укладати з ними трудові договори. В уряді кажуть, що таким чином бізнес мінімізує податки, що має сплатити в державний бюджет. Така форма співпраці є найбільш зручною для працівників ІТ та креативних індустрій, а також фрілансерів.