Документ, вероятно, примут уже в ближайшие кулуарные недели. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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"Законопроект могут принять в ближайшие дни, в ближайшие кулуарные недели", – отметил Вениславский.

Что означает документ

По его словам, документ унормирует деятельность Конституционного Суда Украины, предусмотрит процедуру досрочного прекращения полномочий судей КСУ более четко.

Документ сделает так, чтобы деятельность КСУ регламентировалась не внутренним документом, который утвердил сам КСУ, а законом, как того требует Конституция,

– пояснил Вениславский.

Соответствующий законопроект, как отметил народный депутат, нужно принять для того, чтобы исключить манипуляции положениями, которые позволяли КСУ принимать сомнительные решения.

"Я бы не сказал, что происходит торможение. Происходит рабочий процесс, который, я думаю, в ближайшее время завершат", – добавил представитель президента в КСУ.

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