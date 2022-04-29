Россияне будут и дальше искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах,

– написал глава ОП.

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Как закрыть для России лазейки по обходу санкций

Ермак заявил, что, например, такие индийские нефтяные компании, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, решили обойти санкции.

В частности, хотят заключить контракт на импорт нефти из России, который будет действовать полгода. "Роснефть" для снабжения намерена использовать неподсанкционных посредников.

Украина предлагает соответствующий механизм

Представленный группой украинских и международных экспертов план по усилению ограничений против Москвы позволит перекрыть эти возможности.

В санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

– подытожил он.

Напомним, сейчас Европейский Союз работает над шестым пакетом санкций против государства-агрессора. Ограничения, вероятнее всего, будут содержать определенный запрет на импорт российской нефти и отключение ряда российских банков от SWIFT.

Ауштрявичюс рассказал о новом пакете санкций против России: смотрите видео