О возможностях, которые рассматривает страна, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Закрытие неба над Украиной
Немецкое издание Bild опубликовало новость о том, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на ее территории. В частности обсуждается возможность закрыть небо системами ПВО на западе Украины.
Маргус Цахкна отметил, что Эстония готова обсуждали подобные решения.
Я не знаю, или мы сейчас ведем такие дискуссии, но мы готовы обсуждать нестандартные случаи, особенно, когда мы слишком часто говорим "нет" относительно различных возможностей,
– пояснил он.
В то же время министр иностранных дел Эстонии добавил, что по его информации, вероятнее всего такие дискуссии пока не ведутся.
Позиция Эстонии
Маргус Цахкна отметил, что его позиция заключается в том, что страна должна быть готова обсуждать то, о чем просят украинцы.
Сейчас украинцы просят снаряды, ракеты большой дальности, военную поддержку. Это то, что мы делаем. Если Bild пишет о других идеях, то я думаю, что существуют другие идеи. Мы должны быть готовы их обсуждать, но я не вижу этих дискуссий сейчас,
– подытожил он.
О чем писали журналисты Bild
- Журналисты, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины. Однако есть и противники такого потенциального решения НАТО.
- По данным немецких журналистов, за расширение помощи, включая защиту неба на Западе Украины, выступают такие страны, как Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против же высказались США и Германия.
- В издании подчеркнули, что окончательных решений по этому вопросу пока что нет. Но идут переговоры сразу о нескольких сферах. Хотя официально ни НАТО, ни страны-члены Альянса отдельно о никаких переговорах пока что не сообщали.