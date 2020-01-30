Закрытие больницы в поселке на Буковине: останутся ли люди без медучреждения

На Буковине закрывают больницу, которая обслуживает более 20 тысяч человек. Возмущенные пациенты вышли на акцию протеста, ведь в ближайшее медицинское учреждение им придется ехать 20 километров. Волнуются и врачи, которые останутся без работы.

Возле Берегометской больницы собралось более двухсот человек, которые возмущены закрытием больницы. Они рассказали, что теперь им негде будет лечиться.

Читайте также: Китае закончили строить больницу для больных коронавирусом: видео

Медучреждение должны закрыть с 1 апреля 2020 года из-за нехватки денег. Утверждают, что обслуживание стационара и поликлиники обходится в 800 тысяч гривен ежемесячно. Поэтому без медиков может остаться Берегомет и еще пять окрестных сел.



Берегометская больница

В медицинском учреждении работает 50 человек, которые объяснили, что без этой больницы жителям будет сложно, ведь ближайшая расположена в Выжнице, что в 20 километрах. Рентгенолаборант Светлана работает там уже 20 лет и очень боится, что потеряет работу, ведь на ней вся семья.

Чиновники объясняют, что ликвидация – вынужденный шаг. Ведь этот корпус не соответствует требованиям, которые заложены в медицинской реформе. "Ни в одном районе, области таких больниц нет. Обанкротится больница, тогда весь район не получит помощи. У нас есть выбор: либо мы здесь немножко сократим, или весь район без помощи", – рассказала и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Мария Полищук.



Акции протеста

Чиновники после переговоров с местными пообещали создать четыре отдельных медицинских кабинета – для окулиста, педиатра, хирурга и гинеколога. А вот от круглосуточного стационара все таки придется отказаться. Теперь, чтобы договоренности вступили в законную силу, надо еще согласие районных депутатов. Проголосовать за это они смогут уже в феврале 2020 года на ближайшей сессии.