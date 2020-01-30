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      Закриття лікарні в селищі: чи залишаться люди без медзакладу

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      На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч людей. Обурені пацієнти вийшли на акцію протесту, адже до найближчого медичного закладу їм доведеться їхати 20 кілометрів. Переймаються і лікарі, які залишаться без роботи.

      Біля Берегометської лікарні зібралося понад двісті людей, які обурені закриттям лікарні. Вони розповіли, що тепер їм не буде де лікуватися.

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      Медзаклад мають зачинити з 1 квітня 2020 року через брак грошей. Стверджують, що обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень щомісячно. Без медиків може залишитися Берегомет та ще п'ять навколишніх сіл.

      Берегометська лікарня
      Берегометська лікарня

      У медичному закладі працює 50 людей, які пояснили, що без цієї лікарні жителям буде складно, адже найближча розташована у Вижниці, що за 20 кілометрів. Рентгенолаборант Світлана працює там уже 20 років і дуже боїться, що втратить роботу, адже на ній вся родина.

      Рентгенолаборант
      Рентгенолаборант

      Чиновники пояснюють, що ліквідація – вимушений крок. Адже цей корпус не відповідає усім вимогами, які закладені у медичній реформі. "У жодному районі, області таких лікарень немає. Збанкрутує лікарня, тоді весь район не отримає допомоги. У нас є вибір: або ми тут трошки скоротимо, або весь район буде без допомоги", – розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Марія Поліщук.

      Протести
      Акції протести

      Чиновники після перемовин з місцевими пообіцяли створити чотири окремі медичні кабінети – для окуліста, педіатра, хірурга та гінеколога. А от від цілодобового стаціонару таки доведеться відмовитися. Тепер, аби домовленості набули законної сили, треба ще згоду районних депутатів. Проголосувати за це вони зможуть уже в лютому 2020 року на найближчій сесії.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Гроші Лікарня
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