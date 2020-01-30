Закриття лікарні в селищі: чи залишаться люди без медзакладу
На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч людей. Обурені пацієнти вийшли на акцію протесту, адже до найближчого медичного закладу їм доведеться їхати 20 кілометрів. Переймаються і лікарі, які залишаться без роботи.
Біля Берегометської лікарні зібралося понад двісті людей, які обурені закриттям лікарні. Вони розповіли, що тепер їм не буде де лікуватися.
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Медзаклад мають зачинити з 1 квітня 2020 року через брак грошей. Стверджують, що обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень щомісячно. Без медиків може залишитися Берегомет та ще п'ять навколишніх сіл.
Берегометська лікарня
У медичному закладі працює 50 людей, які пояснили, що без цієї лікарні жителям буде складно, адже найближча розташована у Вижниці, що за 20 кілометрів. Рентгенолаборант Світлана працює там уже 20 років і дуже боїться, що втратить роботу, адже на ній вся родина.
Рентгенолаборант
Чиновники пояснюють, що ліквідація – вимушений крок. Адже цей корпус не відповідає усім вимогами, які закладені у медичній реформі. "У жодному районі, області таких лікарень немає. Збанкрутує лікарня, тоді весь район не отримає допомоги. У нас є вибір: або ми тут трошки скоротимо, або весь район буде без допомоги", – розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Марія Поліщук.
Акції протести
Чиновники після перемовин з місцевими пообіцяли створити чотири окремі медичні кабінети – для окуліста, педіатра, хірурга та гінеколога. А от від цілодобового стаціонару таки доведеться відмовитися. Тепер, аби домовленості набули законної сили, треба ще згоду районних депутатів. Проголосувати за це вони зможуть уже в лютому 2020 року на найближчій сесії.