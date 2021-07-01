Об этом рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Она отметила, что благодаря этому в Украину больше приезжают туристы.

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Олеськив подчеркнула, что не стоит так катастрофически и негативно воспринимать решение о закрытии границ ЕС.

Из-за закрытости Евросоюза Украина выигрывает в туристической сфере,

– заверила глава Гостуризма.

"Туристы из Саудовской Аравии составляют 30% туристов во Львове и Киеве, а также едут в Буковель и Карпаты", – добавила Олеськив.

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Саудовская Аравия выбирает Украину

По словам главы Гостуризма, есть несколько причин, почему жители Саудовской Аравии активно заинтересовались Украиной. Одна из них – это как раз закрытые страны ЕС. Также важным решением был указ Президента Украины Владимира Зеленского о безвизовом режиме для стран Персидского залива.

Благодаря закрытым границам ЕС для этих туристов, простому въезду в Украину и запуску прямых рейсов – они едут к нам,

– объяснила Олеськив.

"Также в ближайшее время запустят рейсы со всеми остальными странами Персидского залива, поэтому мы с туристической стороны не так негативно смотрим на закрытость стран ЕС", – подытожила глава ведомства.

Справка. Лоукостер из Саудовской Аравии Flynas заявил о том, что откроет еще 2 маршрута во Львов. Это произойдет уже в июле.

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