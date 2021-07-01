Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. Вона зауважила, що завдяки цьому в Україну більше приїжджають туристи.

Цікаво Польща оновила правила перетину кордону: нові обмеження та вимоги

Олеськів наголосила, що не варто так катастрофічно та негативно сприймати рішення про закриття кордонів ЄС.

Через закритість Євросоюзу Україна виграє у туристичній сфері,

– запевнила голова Держтуризму.

"Туристи з Саудівської Аравії становлять 30% туристів у Львові та Києві, а також їдуть у Буковель та Карпати", – додала Олеськів.

До теми Готелі змінюють формат: у Львів активно почали приїжджати арабські туристи

Саудівська Аравія обирає Україну

За словами голови Держтуризму, є кілька причин, чому мешканці Саудівської Аравії активно зацікавились Україною. Одна з них – це саме закриті країни ЄС. Також важливим рішенням був указ Президента України Володимира Зеленського про безвізовий режим для країн Перської затоки.

Завдяки закритим кордонам ЄС для цих туристів, простому в'їзду в Україну та запуску прямих рейсів – вони їдуть до нас,

– пояснила Олеськів.

"Також найближчим часом запустять рейси із іншими країнами Перської затоки, тому ми з туристичного боку не так негативно дивимось на закритість країн ЄС", – підсумувала голова відомства.

Довідка. Лоукостер з Саудівської Аравії Flynas заявив про те, що відкриє ще 2 маршрути до Львова. Це станеться вже у липні.

Чим вигідне закриття кордонів ЄС для України: дивіться відео