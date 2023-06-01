Систему нужно изменять изнутри. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Виновные должны быть наказаны

Олег Лесной подчеркнул, что ни одна репарация не вернет родителям погибших детей. К тому же к этому времени все бомбоубежища должны быть открыты, несмотря на то коммунальные или частные.

"За деятельность всех бомбоубежищ или отдельных бомбоубежищ есть ответственные люди, то есть у любой проблемы есть фамилия, имя и отчество", – заметил политолог.

По его мнению, властям следует пересмотреть вопрос об обустройстве укрытий в стране.

Надо наказать виновных, а не найти "стрелочника",

– убежден Олег Лесной.

Важно, чтобы власти не только делали громкие заявления, но и выполняли свои обещания. Враг сейчас атакует Украину баллистическими ракетами, которые достигают целей за 6 минут, поэтому жизнь украинцев измеряется буквально секундами.

О проблемах надо говорить

Олег Лесной отметил, что важно наработать механизмы быстрого реагирования, чтобы вопрос об открытых или закрытых укрытиях даже не возникал. По его словам, следует и дальше заострять на этих проблемах внимание и следить за последовательностью процессов для обнаружения решений.

"Информационное поле Украины так насыщено, что самая трагическая новость затирается следующей новостью", – добавил он.

Следует не допустить, чтобы граждане и власти оставили вопрос свободного доступа к укрытиям нерешенным.

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