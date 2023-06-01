Систему нужно изменять изнутри. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.
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Виновные должны быть наказаны
Олег Лесной подчеркнул, что ни одна репарация не вернет родителям погибших детей. К тому же к этому времени все бомбоубежища должны быть открыты, несмотря на то коммунальные или частные.
"За деятельность всех бомбоубежищ или отдельных бомбоубежищ есть ответственные люди, то есть у любой проблемы есть фамилия, имя и отчество", – заметил политолог.
По его мнению, властям следует пересмотреть вопрос об обустройстве укрытий в стране.
Надо наказать виновных, а не найти "стрелочника",
– убежден Олег Лесной.
Важно, чтобы власти не только делали громкие заявления, но и выполняли свои обещания. Враг сейчас атакует Украину баллистическими ракетами, которые достигают целей за 6 минут, поэтому жизнь украинцев измеряется буквально секундами.
О проблемах надо говорить
Олег Лесной отметил, что важно наработать механизмы быстрого реагирования, чтобы вопрос об открытых или закрытых укрытиях даже не возникал. По его словам, следует и дальше заострять на этих проблемах внимание и следить за последовательностью процессов для обнаружения решений.
"Информационное поле Украины так насыщено, что самая трагическая новость затирается следующей новостью", – добавил он.
Следует не допустить, чтобы граждане и власти оставили вопрос свободного доступа к укрытиям нерешенным.
Закрытое бомбоубежище в Киеве: главное
- Обломки от сбитой ракеты упали на здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома в Деснянском районе. В результате погибла 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, ранены еще 10 человек.
- Киевляне пытались попасть в бомбоубежище, впрочем, его им ночью во время воздушной тревоги не открыл охранник. Его доставили в полицию с признаками алкогольного опьянения.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко также прокомментировал ситуацию. По его словам, закрытые бомбоубежища во время войны – не просто безразличие, а преступление.
- В эфире телемарафона спикер МВД Марьяна Рева сообщила, что кроме служебного халатности, возбуждено еще одно уголовное производство в отношении охранника – по статье 135 Уголовного Кодекса Украины "Оставление в опасности".