Об этом говорится в расследовании журналистов "Громадского". Они в частности проанализировали деятельность компании "Крион-М", которая специализируется на торговле мебелью, коврами, лампами и тому подобного.

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Как Украина закупала дроны по завышенным ценам

В 2023 году компания "Крион-М" начала продавать дроны Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Прямого и прозрачного тендера не было – то есть предложения предоставляли те компании, которые запросили в самом Госспецсвязи. Эти поставки происходили в рамках совместного с Министерством цифровой трансформации проекта "Армия дронов",

– говорится в расследовании.

С июля 2023 года "Крион-М" продал государству почти 3900 беспилотников за примерно полтора миллиарда гривен. Отмечается, что изначально один дрон, купленный у "Крион-М", обходился Госспецсвязи почти в 500 тысяч гривен, хотя эта цена была вдвое больше рыночной. К примеру, Фонд Сергея Притулы покупал такие же дроны по 212 тысяч за единицу.

Что интересно, украинская компания Flytechnology, которая напрямую сотрудничает с производителем Autel, осенью 2023 года сама предлагала Госспецсвязи оптовые партии дронов по 212,5 тысячи гривен за единицу.

Получается, что на контракте, подписанном в мае 2023 года между Госспецсвязью и "Крион-М", "наварили" около 195 миллионов гривен, а на контракте, подписанном в августе 2023 года, еще около 398 миллионов,

– подсчитали журналисты.

Отмечается, что на эти средства можно было бы приобрести еще 2600 дронов Autel с дополнительной батареей к каждому.

Тогда за закупки дронов политически отвечали Министерство цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым и Государственная служба специальной связи и защиты информации. Михаил Федоров объяснил, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023 года, затем Минцифры начало мониторинг, и по его итогам было обращение в НАБУ.

По словам Федорова, после истории с дронами Autel в Минцифры сделали выводы. Там рассчитывают, что система должна работать иначе, поскольку в Госспецсвязи появился новый руководитель.

Известно, что НАБУ все же открыло уголовное производство по факту завышения цен на дроны, но никакого подозрения до сих пор не выдвинуто.