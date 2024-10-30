Об этом рассказывает ERR. По словам Певкура, украинские дроны отличаются высоким качеством.

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Вместо ракет – украинские дроны

Отмечается, что на сегодня в Украине налажено производство ракет большой дальности, но по скорости они уступают западным аналогам, поэтому Эстония рассматривает альтернативу - украинские дроны.

Соответственно, Эстония может объявить тендер на закупку дронов, который будет открытым как для украинских, так и для эстонских и западных производителей.

Певкур также отметил, что в ноябре планирует встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым для обсуждения возможностей закупки вооружения.

Мы уже обсуждали этот вопрос. Если украинские компании могут предложить нужное нам оборудование, никаких политических ограничений со стороны Украины нет,

– сообщил министр.

К тому же в ближайшие недели правительство Эстонии планирует рассмотреть вопрос о размере помощи Украине.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе отметил, что Украина стремится привлечь международные инвестиции в оборонную промышленность, сообщает Укринформ. И активно рассматривает возможности экспорта вооружения собственного производства.

Он также добавил, что украинская сторона активно работает с Генштабом, чтобы четко определить совместные проекты с каждой страной-партнером.

По его словам, ряд стран уже выразил заинтересованность в украинских оборонных разработках, в частности в дронах и ракетах.

К слову, ранее Владимир Зеленский отметил, что экспорт оружия возможен только в страны, которые помогали Украине, и поручил разработать модели экспорта и контракты на 3 – 5 лет с соответствующими компаниями.

Минобороны Эстонии рассматривали возможность закупки оборонной продукции из Украины, в частности ракет дальнего действия.