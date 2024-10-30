Про це розповідає ERR. За словами Певкура, українські дрони відзначаються високою якістю.

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Замість ракет – українські дрони

Зазначається, що на сьогодні в Україні налагоджено виробництво ракет великої дальності, але за швидкістю вони поступаються західним аналогам, тому Естонія розглядає альтернативу — українські дрони.

Відповідно, Естонія може оголосити тендер на закупівлю дронів, який буде відкритим як для українських, так і для естонських та західних виробників.

Певкур також зазначив, що в листопаді планує зустрітися з українським колегою Рустемом Умєровим для обговорення можливостей закупівлі озброєння.

Ми вже обговорювали це питання. Якщо українські компанії можуть запропонувати потрібне нам обладнання, жодних політичних обмежень з боку України немає,

– повідомив міністр.

До того ж найближчими тижнями уряд Естонії планує розглянути питання про розмір допомоги Україні.

У свою чергу, міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі наголосив, що Україна прагне залучити міжнародні інвестиції в оборонну промисловість, повідомляє Укрінформ. Та активно розглядає можливості експорту озброєння власного виробництва.

Він також додав, що українська сторона активно працює з Генштабом, щоб чітко окреслити спільні проєкти з кожною країною-партнером.

За його словами, низка країн уже висловила зацікавленість в українських оборонних розробках, зокрема в дронах і ракетах.

До слова, раніше Володимир Зеленський наголосив, що експорт зброї можливий лише до країн, які допомагали Україні, і доручив розробити моделі експорту та контракти на 3 – 5 років з відповідними компаніями.

Міноборони Естонії розглядали можливість закупівлі оборонної продукції з України, зокрема ракет далекої дії.