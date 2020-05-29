Стоимость костюмов – абсолютно оправдана, если рассматривать их на предмет стопроцентного соответствия с критериями Минздрава согласно стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

Такое мнение в своем фейсбуке высказал эксперт Юрий Гаврилечко. Он отмечает прозрачность осуществившейся закупки, и доказывает это мировыми стандартами и критериями Минздрава:

"Давайте коротко по фактам. Закупленные костюмы именно "биологической защиты", они соответствуют необходимому стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов". У производителя есть все необходимые документы, которые это подтверждают: сертификаты, которые признаются всей Европой, соответствие стандартам ISO и так далее. Это не просто бумажка, напечатанная на принтере. Это весомое подтверждение того, что изделие отвечает заявленным стандартам. И так, на рынке он стоит именно 488 грн за штуку", – заявляет Юрий.

Эксперт подчеркивает, что речь идет о человеческих жизнях, ради сохранения которых и была осуществлена закупка.

"Дорого? Ну если мы оцениваем жизнь и здоровье наших врачей в менее 500 гривен, тогда возможно. Я напомню, что за время эпидемии коронавирус подхватили 20% наших врачей! Неужели эта цифра никого не удивляет? Почему так случилось? Потому что тоже все было "дорого". Держать наготове эпидемиологические отделы – дорого. Закупать современное оборудование – дорого. А вот терять квалифицированных врачей – это не дорого. Очень "кривая" логика, если честно", – резюмирует в своем посте Гаврилечко.

Эксперт также выразил благодарность волонтерам, которые помогали во время эпидемии. Но заметил, что представленные ими средства защиты, в том числе и защитные костюмы, могли не соответствовать требованиям и стать причиной высокого показателя заболеваемости COVID-19 среди врачей.

"Но мы должны честно признать, что далеко не все костюмы, которые приобрели волонтеры, отвечают необходимому уровню защиты. Потому что к этим костюмам действительно специфические требования. И кто сейчас даст гарантию, что большое количество врачей заболели именно из-за того, что эти требования не были соблюдены?".