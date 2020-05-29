Вартість костюмів – абсолютно виправдана, якщо розглядати їх на предмет стовідсоткової відповідності до критеріїв МОЗу згідно з стандартом 14126 "Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів".

Таку думку у своєму фейсбук висловив експерт Юрій Гаврилечко. Він наголошує на прозорості здійсненної закупівлі, і доводить це світовими стандартами та критеріями МОЗу:

"Давайте коротко по фактах. Закуплені костюми саме "біологічного захисту", вони відповідають необхідному стандарту 14126 "Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів". У виробника є всі необхідні документи, які це підтверджують: сертифікати, які визнаються всією Європою, відповідність стандартам ISO і так далі. Це не просто папірець, надрукований на принтері. Це вагоме підтвердження того, що вироб відповідає заявленим стандартам. І так, на ринку він коштує саме 488 грн за штуку", – заявляє Юрій.

Експерт підкреслює, що мова йде про людські життя, задля збереження яких і була здійснена закупівля.

"Дорого? Ну якщо ми оцінюємо життя та здоров'я наших лікарів у менш як 500 гривень, тоді можливо. Я нагадаю, що за час епідемії коронавірус підхопили 20% наших лікарів! Невже ця цифра нікого не дивує? Чому так сталося? Бо теж все було "дорого". Тримати на готові епідеміологічні відділи – дорого. Закуповувати сучасне обладнання – дорого. А от втрачати кваліфікованих лікарів – це не дорого. Дуже "крива" логіка, якщо чесно", – резюмує у своєму пості Гаврилечко.

Експерт також висловив подяку волонтерів, які допомагали під час епідемії. Але зауважив, що представлені ними засобів захисту, в тому числі й захисних костюмів, могли не відповідати вимогам та стати причиною високого показника захворюваності на COVID-19 серед лікарів.

"Але ми повинні також чесно визнати, що далеко не всі костюми, які придбали волонтери, відповідають необхідному рівню захисту. Бо до цих костюмів дійсно специфічні вимоги. І хто зараз дасть гарантію, що велика кількість лікарів захворіла саме через те, що ці вимоги не були дотримані?".