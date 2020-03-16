Зал Верховной Рады дезинфицировали: нардепы и министры завтра будут работать в масках

Руководство украинского парламента решило раздать медицинские маски депутатам, которые утром 17 марта будут участвовать во внеочередном заседании Верховной Рады. Зато нардепы, которые плохо себя чувствуют не будут участвовать в заседании.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время совета согласования. По его словам, всем нардепам, правительственным министрам и представителям Аппарата Верховной Рады раздадут медицинские маски.

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Он также сообщил о случаях плохого самочувствия у некоторых нардепов, которые вернулись из зарубежных поездок. Разумков заверил, что их на заседание парламента не допустят.

В то же время спикер заявил, что помещение Верховной Рады, включая кулуары и зал заседания, дезинфицировали.

Что известно о работе Рады во время карантина

С 17 марта Верховная Рада переходит в комитетский режим – это предусмотрено изменениям и календарного графика парламента. Парламентские слушания тоже откладываются.

Таким образом две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта-3 апреля) перенесут на более поздний срок.

В то же время депутаты во вторник, 17 марта, таки соберутся, чтобы рассмотреть законопроект, призванный помочь в борьбе с коронавирусом.

Что предусматривает законопроект о борьбе с коронавирусом?

Глава МИНЗДРАВА Илья Емец требует принять законопроект о мерах борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что власть должна защитить Украину от эпидемии и минимизировать возможность распространения инфекции.

Закон предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом: по прогнозу МИНЗДРАВА, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу по дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 10 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина через коронавирус;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина;

Усиление уголовной ответственности за несоблюдение условий карантина;

В комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады также предложили остановить общественный транспорт и сделать его почасовым.

Внимание! В Киеве решили пока не ограничивать пользование общественным транспортом, но просят киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости.