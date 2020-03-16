14:59
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Зал Ради дезінфікували: нардепи і міністри завтра працюватимуть у масках

      - Читать новость на русском
      Нардепи працюватимуть у масках / ТСН

      Керівництво українського парламенту вирішило роздати медичні маски депутатам, які 17 зранку березня братимуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради. Натомість нардепи, які погано себе почувають, не братимуть участь у засіданні.

      Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради. За його словами, усім нардепам, урядовим міністрам і представникам Апарату Верховної Ради роздадуть медичні маски.

      Актуально Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі

      Він також повідомив про випадки поганого самопочуття у деяких нардепів, які повернулися із закордонних поїздок. Разумков запевнив, що їх на засідання парламенту не допустять. 

      Водночас спікер заявив, що приміщення Верховної Ради, включно з кулуарами і і залом засідання, дезінфікували.

      Що відомо про роботу Ради під час карантину

      • Із 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінам и до календарного графіка парламенту. Парламентські слухання теж відкладаються. 
      • Таким чином два пленарні тижні (17-20 березня та 31 березня - 3 квітня) перенесуть на пізніший термін.
      • Водночас депутати у вівторок, 17 березня, таки зберуться аби розглянути розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом.

      Що передбачає законопроєкт про боротьбу з коронавірусом?

      Глава МОЗ Ілля Ємець вимагає ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом. Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

      Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції. Закон передбачає: 

      • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом: за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
      • Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
      • Заборону на проведення масових заходів на понад 10 осіб;
      • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
      • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину;
      • Посилення кримінальної відповідальності за недотримвання умов карантину;
      • У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради також запропонували зупинити громадський транспорт і зробити його погодинним.

      Увага! У Києві вирішили поки не обмежувати користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:50 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 12:51 Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани
      Альона Захарова
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 12:14 Коронавірус наш, або Шість років потому
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук