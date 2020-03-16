Зал Ради дезінфікували: нардепи і міністри завтра працюватимуть у масках

Керівництво українського парламенту вирішило роздати медичні маски депутатам, які 17 зранку березня братимуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради. Натомість нардепи, які погано себе почувають, не братимуть участь у засіданні.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради. За його словами, усім нардепам, урядовим міністрам і представникам Апарату Верховної Ради роздадуть медичні маски.

Актуально Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі

Він також повідомив про випадки поганого самопочуття у деяких нардепів, які повернулися із закордонних поїздок. Разумков запевнив, що їх на засідання парламенту не допустять.

Водночас спікер заявив, що приміщення Верховної Ради, включно з кулуарами і і залом засідання, дезінфікували.

Що відомо про роботу Ради під час карантину

Із 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінам и до календарного графіка парламенту. Парламентські слухання теж відкладаються.

Таким чином два пленарні тижні (17-20 березня та 31 березня - 3 квітня) перенесуть на пізніший термін.

Водночас депутати у вівторок, 17 березня, таки зберуться аби розглянути розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Що передбачає законопроєкт про боротьбу з коронавірусом?

Глава МОЗ Ілля Ємець вимагає ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом. Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції. Закон передбачає:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом: за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

Можливість працівникам виконувати роботу з дому;

Заборону на проведення масових заходів на понад 10 осіб;

Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;

Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину;

Посилення кримінальної відповідальності за недотримвання умов карантину;

У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради також запропонували зупинити громадський транспорт і зробити його погодинним.

Увага! У Києві вирішили поки не обмежувати користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби.