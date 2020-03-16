Зал Ради дезінфікували: нардепи і міністри завтра працюватимуть у масках
Керівництво українського парламенту вирішило роздати медичні маски депутатам, які 17 зранку березня братимуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради. Натомість нардепи, які погано себе почувають, не братимуть участь у засіданні.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради. За його словами, усім нардепам, урядовим міністрам і представникам Апарату Верховної Ради роздадуть медичні маски.
Актуально Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі
Він також повідомив про випадки поганого самопочуття у деяких нардепів, які повернулися із закордонних поїздок. Разумков запевнив, що їх на засідання парламенту не допустять.
Водночас спікер заявив, що приміщення Верховної Ради, включно з кулуарами і і залом засідання, дезінфікували.
Що відомо про роботу Ради під час карантину
- Із 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінам и до календарного графіка парламенту. Парламентські слухання теж відкладаються.
- Таким чином два пленарні тижні (17-20 березня та 31 березня - 3 квітня) перенесуть на пізніший термін.
- Водночас депутати у вівторок, 17 березня, таки зберуться аби розглянути розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом.
Що передбачає законопроєкт про боротьбу з коронавірусом?
Глава МОЗ Ілля Ємець вимагає ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом. Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.
Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції. Закон передбачає:
- Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом: за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
- Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
- Заборону на проведення масових заходів на понад 10 осіб;
- Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
- Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину;
- Посилення кримінальної відповідальності за недотримвання умов карантину;
- У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради також запропонували зупинити громадський транспорт і зробити його погодинним.
Увага! У Києві вирішили поки не обмежувати користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби.