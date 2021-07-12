Так, Павловского взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 500 миллионов гривен.
К теме схемы Порошенко и его друзей становятся очевидными: кто такой Павловский на самом деле
"Предохранитель" выбирали неделю
Заметим, меру пресечения Павловскому пытались избрать всю прошлую неделю, но заседания ежедневно переносили.
К слову, Павловскому ранее выдвигали подозрения в делах НАБУ по закупке топлива и грузовых автомобилей для армии.
Позиция защиты
Адвокат Павловского Ростислав Кравец рассказал, что защита считает это решение политическим и готовит апелляцию и жалобу в ЕСПЧ, сообщает "Прямой".
Что известно о деле
- Нескольких бывших должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения военной техники низкого качества. Схема вроде бы действовала в течение 2016 – 2018 годов.
- Следствие утверждает, что боевые катера и автомобили неотложной медицинской помощи не соответствовали установленным требованиям. Поэтому их нельзя было использовать в ВСУ.
- В результате такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.
- Печерский суд 7 июля взял под стражу председателя правления предприятия Кузница на Рыбальском Валерии Шандру. Он будет находиться в СИЗО 2 месяца с возможностью внесения залога в размере более 443 миллионов гривен.