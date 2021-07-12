Так, Павловського взяли під варту на 2 місяціз можливістю внести заставу розміром 500 мільйонів гривень.
До теми Схеми Порошенка та його друзів стають очевидними: хто такий Павловський насправді
"Запобіжку" обирали тиждень
Зауважимо, запобіжний захід Павловському намагались обрати весь минулий тиждень, але засідання щодня переносили.
До слова, Павловському раніше висували підозри в справах НАБУ із закупівлі палива і вантажних автомобілів для армії.
Позиція захисту
Адвокат Павловського Ростислав Кравець розповів, що захист вважає це рішення політичним та готує апеляцію і скаргу в ЄСПЛ, повідомляє "Прямий".
Що відомо про справу
- Кількох колишніх посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів військової техніки низької якості. Схема начебто діяла протягом 2016 – 2018 років.
- Слідство стверджує, що бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги не відповідали встановленим вимогам. Тому їх не можна було використовувати у ЗСУ.
- У результаті такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.
- Печерський суд 7 липня взяв під варту голову правління підприємства Кузня на Рибальському Валерія Шандру. Він перебуватиме в СІЗО 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 443 мільйонів гривень.