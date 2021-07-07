Попереднього разу він це робив, коли були опубліковані записи Віктора Медведчука. До масштабів всеукраїнського скандалу роздмухали історію з підборами для жінок-військових на параді з нагоди Дня Незалежності.

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Зрозуміло, що ситуація потребувала критичної реакції. Загалом виглядає це як чергове масштабування другорядних інформаційних приводів, зроблене з метою відвернути увагу від справжніх суспільно значимих новин, які виміряються сотнями мільйонів корупційних заробітків.

Скандал щодо підборів на параді

Найактивнішу роль у розкручуванні скандалу зіграли депутати партії "Європейська Солідарність". Ми мали справу з типовою операцією прикриття, бо скандал з підборами почали розкручувати одночасно з врученням підозри та обранням запобіжного заходу одному з найближчих соратників президента Петра Порошенка на чолі Міноборони, заступнику міністра Ігорю Павловському.

Це той самий Павловський, який уже фігурує в справі Національного антикорбюро про закупівлю військових машин "Богдан", де вручили підозру Олегу Гладковському, ще одному соратнику Порошенка. Тепер Павловський фігурує в справі закупівлі в заводів Порошенка "Ленінська кузня" та "Богдан" кораблів і санітарних машин для армії, також без конкурсу, в рамках державного оборонного замовлення.



Соратнику Порошенка вручили підозру / Фото "Української правди"

Він отримав статус підозрюваного разом з іншими колишніми високопосадовцями Міністерства оборони та керівниками підприємств – виконавців оборонного замовлення. Збитки державі оцінили на загальну суму понад 476 мільйонів гривень. Мовиться про те, що в у часи президенства Порошенка в 2016 році до показників державного оборонного замовлення включили потребу військово-морських сил у 2 десантно-штурмових катерах проєкту "Кентавр".

Зверніть увагу! Мета – доставка підрозділів морської піхоти. Цей проєкт був розроблений спеціалізованим дослідно-проєктним центром кораблебудування.

Що інкримінують Павловському

Павловському інкримінують те, що він у 2016 – 2018 роках "діючи умисно в умовах особливого періоду", у співучасті з директорами профільного департаменту Міноборони України, шляхом перевищення своїх службових повноважень, почав діяти в інтересах заводу Порошенка "Ленкузня".

Зокрема, вони забезпечили безперешкодне швидке, з упущенням необхідних процедур, укладення державного контракту з заводом. При цьому Павловський та підлеглі усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати у встановлені строки, до кінця 2017 року, десантно-штурмові катери проєкту "Кентавр".

У них просто не було проєкту виготовлення та створення такої продукції. Вона мала би відповідатиме технічним вимогам, установленим державним оборонним замовленням, і в результаті вказані катери неможливо буде використовувати за призначенням.

Але проблема була не тільки в цьому. Згодом Павловський та його підлеглі з Міноборони, задовольняючи жагу Порошенка до грошей, забезпечили потрібний процес.

До основних показників коригованого державного оборонного замовлення внесли потреби у будівництві ще одного катеру "Кентавр". Внаслідок – укладення додаткової угоди з "Ленкузнею" для будівництва ще одного катера. Це надало можливість заводу Порошенка одержати аванс та використати його для своїх потреб. У результаті "Ленкузня" виготовила проєкт іншого катеру "Кентавр-ЛК".

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У прокуратурі зазначили, що це призвело до неможливості їх використання "через невідповідність технічним умовам" та до "невиконання державного оборонного замовлення". Це, на думку слідства, "в умовах збройної агресії Росії і втрати частини боєздатних кораблів та катерів, спричинило зниження бойової готовності".

Історія про санітарні автомобілі

Однак епізод з кораблями – не єдиний приклад. Є ще історія про санітарні автомобілі, яка свого часу спричинила ще більший скандал. Як вважає слідство, Павловський за пособництва директора профільного департаменту Міноборони забезпечив, за часів президентства Порошенка у 2017 році, закупівлю 100 санітарних автомобілів.

Купували їх для потреб армії в компанії "Богдан Моторс", яке створив Порошенко разом з багаторічним бізнес-партнером Олегом Гладкоським.

Ці санітарні машини "Богдан 2251" було неможливо експлуатувати за прямим функціональним призначенням в армії, а державі заподіяно збитки на суму понад 32 мільйонів гривень. З 50 поставлених на фронт машин, менш ніж за рік експлуатації зламалася половина.

Вартість цих машин, які насправді були китайськими та лише збиралися на "Богдані", була по 32 тисячі доларів за кожну. Тендер відомство не оголошувало, тому що закон дозволяє проводити подібні процедури без конкурсу, якщо воно проходить в рамках секретного оборонного замовлення.

Найсмішніше ж те, як сам Гладковський прокоментував ці злами ще тоді, в часи Порошенка. Він був переконаний, що головна причина – це неякісне паливо. Фактично, оточення Порошенка вийшло на самих себе. Адже Міноборони закуповувало паливо для армії у компанії "Трейд Коммодити", що фактично належить бізнесмену Андрію Адамовському.



Гладковський є давнім партнером Порошенка / Фото Офісу Президента

У минулому він був бізнес-партнером депутата з "Блоку Петра Порошенка" та "смотрящего" Порошенка за судами, прокуратурою та СБУ Олександра Грановського, який втік з України та отримав право на громадянство Ізраїлю. Його помічниця фігурує в справі про корупцію на Одеському припортовому заводі, а про злодіяння Грановського робив відеозвернення суддя Микола Чаус.

Разом з Кононенком, який є учасником бізнес-тріо Порошенко-Кононенко-Гладковський, цей самий Грановський входив у найближче коло спілкування та аферизму колишнього президента. Що стосується цього палива, яке було неякісним і спричинило поламки машин, то тут теж є кримінальне провадження.

Павловському вручили підозру

НАБУ розбиралося з підозрілою діяльністю цього постачальника, детективи завершили розслідування справи та вручили підозру тому самому Павловському, нинішньому фігуранту справ про швидкі допомоги та катери.

До речі, тоді його збирався взяти на поруки сам Гладковський. Суд, щоправда, відпустив заступника міністра під поручительство двох військових. Зараз же у справі корветів та швидких допомог Павловському прилетіли нові підозри – у перевищенні військовою службовою особою влади, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду.

Підозру у підбурюванні до перевищення влади вручили також директору заводу "Ленкузня". Висунення підозри улюбленому заступнику міністра оборони Порошенка відбулося паралельно з направленням до суду ще однієї корупційної справи, яку вели НАБУ та САП.

У цій справі теж підозрюваним є Павловський, а також той самий член найближчого кола Порошенка Олег Свинарчук-Гладковський, який був на посаді першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Їм інкримінують завдання 17,44 мільйона гривень збитків державі.

Теж в рамках безконкурсної закупівлі в межах державного оборонного замовлення вони придбали для армії тепер уже не санітарні автомобілі, а вантажні машини підвищеної прохідності "Богдан", які насправді є білоруським МАЗом 6317, виготовленим переважно з російських комплектуючих. Сам "Богдан" належав Гладковському.

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Вимоги уряду України

Як і у випадку з кораблями, уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, мовилось про рівень локалізації, тобто створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника – він мав становити не менше 60%.

Вантажні "Богдани" так лише називалися, а були МАЗами, і рівень локалізації був всього до 10%. Аби забрати це замовлення собі, завдяки лобістським діям, вимоги до локалізації зменшили до 20%.

Однак компанія-виробник Гладковського не відповідала і цій вимозі, але все одно отримала держзамовлення. Умовою цього було доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж 3 років.

"Богдан" на ці умови пристав. Однак, як згодом встановило НАУ, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації вони незаконно переклали на бюджет. Ще одне зловживання – контракт між Міноборони та компанією-виробником, що передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни.

Але ж Порошенко був президентом, і для бізнесу його друзів створювали максимально сприятливі умови – ціну збільшили, а чиновники Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником Міністра оборони Павловським.

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За цими фактами підозру вручили Гладковському в жовтні 2019 року, коли він хотів вилетіти з України. Однак він намагався затягувати ознайомлення з матеріалами справи – воно тривало 13 місяців. НАБУ і САП, бачачи такий саботаж, 4 рази зверталася до слідчого судді обмежити строку ознайомлення з матеріалами.

Попереду – суд

Лише четверте клопотання слідчий суддя задовольнив, і строки ознайомлення вже добігли кінця, а значить – попереду суд. У такий спосіб Павловський став типовим цапом-відбувайлом, який відповідає і за вантажні "Богдани", і за санітарні "Богдани", і за корвети, і за неякісне паливо для Міноборони – за всіма цими аферами "стирчать вуха" Порошенка.

У цій ситуації можна тільки побажати Павловському почати співпрацювати зі слідством і здати високопоставлених спільників. Так само, як це прийнято робити на Заході. На заміну за послаблення покарання, допомогти державі засадити за ґрати справжніх злочинців, які наживалися на цих схемах. Навіть якщо прізвище одного з них буде Порошенко.