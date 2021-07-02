Аудіозаписи розмов за участі Віктора Медведчука стали справжньою "ядерною бомбою" в українській політиці, яка показала не просто подвійне дно моралі Петра Порошенка, але його цілеспрямовані дії на відродження бізнесової та медійної імперії Медведчука. Проте в цій гучній історії є ще один сюжет – мовиться про секретні перельоти керівництва підконтрольної президенту Порошенку спецслужби до Росії на зустрічі з невідомими особами.

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Першим керівником Служби безпеки після втечі Януковича був нинішній депутат від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко. Ще в липні 2016 року головне слідче управління СБУ почало розслідування за ознаками злочину за статтею 109 щодо дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

Під час цього розслідування досліджувалися обставини перельотів Віктора Медведчука за кордон, починаючи з 2014 року. Слідство встановило шокуючу інформацію: Наливайченко як глава СБУ в 2015 році здійснював неодноразові таємні польоти з Медведчуком в Росію на його приватному літаку.

Один з таких перельотів стався в квітні 2015 року, водночас Наливайченко, за даними слідства, перетнув кордон без фіксації в базі даних у пункті пропуску аеропорт "Жуляни". Візити здійснювалися в режимі максимальної конспірації, і виїзд Наливайченко в компанії Медведчука начебто здійснювався за документами іншої людини.

За організацію перельоту почали розслідування

За організацію незаконного перетину кордону Наливайченком почалося розслідування щодо співробітника СБУ на прізвище Хатнюк. Він – співробітник СБУ з економічного підрозділу, відповідав за аеропорт "Жуляни" й мав там робоче місце.

У вересні 2017 року Хатнюку повідомили про підозру за статтею щодо організації незаконного перетину кордону, ще через 2 місяці прокуратура затвердила обвинувальний акт у провадженні та спрямувала справу до Солом'янського суду Києва, де вона вже четвертий рік слухається суддею Педенко.

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Вина співробітника СБУ Хатнюка у вчиненні злочину підтверджується, зокрема, показаннями прикордонників Ринькова, Карпова та Ващук, які повідомили, що протягом 2015 року Наливайченко неодноразово здійснював польоти до Росії, зокрема літаком з номером P4GEM, яким користувався Медведчук.

Вильоти здійснювалися або взагалі поза прикордонним контролем із залученням керівництва "Жулян", або з використанням так званих документів прикриття з реєстрацією їх на інший рейс. Аналогічні покази дав і начальник зміни служби авіаційної безпеки "Жулян" Савран, який у ході допиту впізнав на фото осіб, які використовували літак Медведчука – Наливайченка та Медвідя – як особу, яка організовувала виліт колишнього глави СБУ.

Ці та інші свідки були допитані у судовому засіданні під час досудового розслідування та підтвердити свої попередні показання. Правдивість їхніх слів також підтвердив поліграф.

До кого міг літати Наливайченко

Є інформація, що літак літав в Білгород, де на Наливайченка чекали високопоставлені російські чиновники. З ким зустрічався Наливайченко? "Злі язики" сказали, що його співрозмовниками в Росії були дуже впливові люди з середовища спецслужб.

Наприклад, це міг бути колишній глава адміністрації президента Путіна, колишній заступник прем'єр-міністра Путіна й колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Або це міг бути глава ФСБ Олександр Бортніков і його заступник Сергій Беседа.

Сергій Беседа приїжджав до Києва у розпал кривавих подій на Майдані й перебував в ньому з 20 по 21 лютого. Офіційна версія – Беседа начебто "в контакті з СБУ" займався визначенням рівня безпеки і захисту російського посольства й інших російських установ в Києві, він просив про зустріч з Януковичем, однак, його не прийняли.

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Навіщо літав Наливайченко до Росії, та ще в супроводі Медведчука – на це питання він не давав жодної відповіді, постійно уникаючи її. Цікавий момент: згаданий Сергій Іванов, який міг бути співрозмовником Наливайченка під час його таємних польотів до Росії, був резидентом радянської розвідки у Фінляндії.



У 1984 – 1990 роках Іванов працював під дипломатичним прикриттям спочатку третього, а потім другого секретаря в посольстві СРСР в Гельсінкі.

Наливайченко теж мав фінський слід у своїй кар'єрі – в 1994 – 1997 він працював у посольстві України в Фінляндії на посадах спочатку другого, а потім першого секретарів.

Виникає питання, чи часом не Іванов, як старший товариш, наставник та куратор Наливайченка, порадив йому працювати у фінському напрямку після розпаду СРСР?

Медведчук намагався отримати інформацію щодо перельотів

Цікаво, що Віктор Медведчук допитувався про ці обставини, які стосуються перельотів Наливайченка в Росію, які йому організовував без проходження прикордонного контролю співробітник СБУ Хатнюк. Під час допиту у цій справі Медведчук послався на статтю Конституції України, яка дозволяє не свідчити проти самого себе.

Найцинічніше в цій ситуації те, що Наливайченко, таємно літаючи до Росії з Медведчуком, намагався звинувачувати в цьому своїх опонентів, яких він атакує на замовлення Ріната Ахметова. Нещодавно Наливайченко заявив, що встановив факти регулярних поїздок незручного Ахметову керівника регулятора енергетики Валерія Тарасюка в Росію.

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"Через заборону прямого авіасполучення, поїздки до столиці Росії відбувалися через Мінськ або європейські столиці", – сипав викриттями на адресу Тарасюка Наливайченко. Мовляв, у грудні 2019 року, майже через 2 місяці після призначення головою комісії, Тарасюк транзитним шляхом через Берлін відвідав столицю Росії і повернувся до Києва через Мінськ.

Найсмішніше в цій історії те, що пізніше голова регулятора енергетики Валерій Тарасюк підтвердив, що в грудні 2019 року справді був у Берліні та Мінську, але не відвідував Росію.

"У грудні 2019 року я був у Берліні та Мінську. Як член урядової делегації на переговорах із "Газпромом" разом з міністром Олексієм Оржелем, Юрієм Вітренком, Сергієм Макогоном. Хочу нагадати, що під час тих переговорів, делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. На мою думку, ті переговори є найуспішнішими за всю історію незалежної України", – зазначив він.



Медведчук допитувався про обставини з літаком / Фото EPA

Водночас сам Тарасюк нещодавно називав Наливайченка серед лобістів Ахметова – разом з Буймістер, Гончаренко, Волинцем та Кучеренком. Цікаво, якщо Тарасюк зміг відповісти про вигадані Наливайченком і компанією "побрехеньки", то що може сказати Наливайченко про свої таємні польоти в Росію з Медведчуком.

Й про ще один сюжетний поворот, який трапився вже після зміни влади в Україні у 2014 році. Коли почалося розслідування подій на Майдані, то прокурори звернулися до СБУ з проханням встановити актуальну інформацію про адреси та телефони Медведчука. Однак це доручення так і не було виконано, а неформально це пояснили тим, що заборона працювати по Медведчуку виходить від тодішнього глави СБУ Валентина Наливайченка.

Всі описані події не є домислом автора, а матеріалами кримінальних справ, які розслідуються в Україні. Вони повинні дістатися до визначення ролі Медведчука та Наливайченка в тих подіях, це означає, що в справі про державну зраду Медведчук може виявитися не останнім обвинуваченим.