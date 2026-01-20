Уже есть треть суммы: СМИ рассказали, кто вносит залог за Тимошенко

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которой избрали меру пресечения в виде залога по делу о подозрении в предложении предоставления взятки народным депутатам, начали вносить средства. По состоянию на утро 20 января внесено более трети определенной судом суммы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, адвоката Тимошенко Николая Титаренко и канцелярию ВАКС.

Сколько внесли залога за Тимошенко?

По данным собеседников УП, всего внесено 13,65 миллиона гривен. Из них 5 миллионов гривен оплатил Сергей Рабчук, еще 8,65 миллиона гривен – Оксана Фетисова.

Оба, по информации издания, связаны с одним из ключевых спонсоров "Батькивщины", народным депутатом Константином Бондаревым. Сергей Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", который был ликвидирован в 2020 году. Его бенефициарным владельцем был Константин Бондарев. Кроме того, Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце Родины". Оксана Фетисова является основательницей и бывшей директором ООО "ТД Бондарев", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.

В канцелярии ВАКС не подтвердили информацию о внесении залога, посоветовав обратиться с официальным письменным запросом. Защитник Юлии Тимошенко Николай Титаренко также заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

Напомним! 16 января Высший антикоррупционный суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 миллионов 280 тысяч гривен. Политик заявила о намерении обжаловать это решение, а в случае отказа – обратиться за финансовой помощью к друзьям и коллегам.

Что известно о деле Тимошенко?