Где Юлия Тимошенко возьмет деньги на залог?

Нардеп сказала, что будет обжаловать решение суда относительно залога. Но если это решение не изменят, то она будет просить помощи у друзей и коллег.

Залог, который объявили, – они одновременно совместили с блокировкой всех моих счетов, счетов моего мужа, счетов нашей семьи. Они заблокировали счета – хотят доказать, что мы не внесем залог, потому что, во-первых, на эту минуту таких денег нет, во-вторых, эти деньги сознательно заблокировали. Поэтому мы будем обращаться к коллегам, к членам партии. Если апелляция не изменит это решение, то будем обращаться ко всем моим друзьям, коллегам и будем решать этот вопрос,

– рассказала Тимошенко.

И добавила, что ее счета заблокировал финмониторинг по обращению НАБУ и САП.

Кроме этого, Тимошенко должна прибывать по каждому требованию в НАБУ и суд, не выезжать за пределы Киевской области, не общаться с определенным кругом депутатов по расследованию и сдать загранпаспорт.

Политик же назвала дело исключительно политическим и уверена, что состава преступления не существует, а аудиодорожка сфальсифицирована. А потому "никаких мер пресечения не может быть".

"Стоя перед вами, я уверяю: я не пропущу ни одного приглашения, ни одного, ведь для меня это дело чести – вывести этих людей на чистую воду", – высказалась она.

Адвокаты заявили, что Тимошенко осуществляет зарубежные командировки, поэтому запрет выезда блокирует ее политическую деятельность. А ношение электронного браслета и вообще является пыткой, потому что женская обувь отличается от мужской и ее нельзя носить с электронным браслетом.

Впоследствии в своем фейсбуке Тимошенко написала, что заседание было фарсом и кощунством. И провела параллели с процессом над ней времен Януковича, мол, методы те же, что и 14 лет назад. Интересно, что на заседание лидер "Батькивщины" пришла в привычном имидже – с косой.