Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Тимошенко за підсумками засідання суду.

Де Юлія Тимошенко візьме гроші на заставу?

Нардепка сказала, що буде оскаржувати рішення суду стосовно застави. Але якщо це рішення не змінять, то вона проситиме допомоги в друзів і колег.

Застава, яку оголосили, – вони одночасно поєднали з блокуванням всіх моїх рахунків, рахунків мого чоловіка, рахунків нашої родини. Вони заблокували рахунки – хочуть довести, що ми не внесемо заставу, тому що, по-перше, на цю хвилину таких грошей немає, по-друге, ці гроші свідомо заблокували. Тому ми будемо звертатися до колег, до членів партії. Якщо апеляція не змінить це рішення, то будемо звертатися до всіх моїх друзів, колег і будемо вирішувати це питання,

– розповіла Тимошенко.

І додала, що її рахунки заблокував фінмоніторинг за зверненням НАБУ і САП.

Окрім цього, Тимошенко має прибувати за кожною вимогою до НАБУ та суду, не виїжджати за межі Київської області, не спілкуватися з певним колом депутатів щодо розслідування та здати закордонний паспорт.

Політикиня ж назвала справу виключно політичною та упевнена, що складу злочину не існує, а аудіодоріжка сфальшована. А тому "ніяких запобіжних заходів не може бути".

"Стоячи перед вами, я запевняю: я не пропущу жодного запрошення, жодного, адже для мене це справа честі – вивести цих людей на чисту воду", – висловилася вона.

Адвокати заявили, що Тимошенко здійснює закордонні відрядження, тож заборона виїзду блокує її політичну діяльність. А носіння електронного браслета і взагалі є катуванням, бо жіноче взуття відрізняється від чоловічого та його не можна носити з електронним браслетом.

Згодом у своєму фейсбуці Тимошенко написала, що засідання було фарсом і блюзнірством. І провела паралелі із процесом над нею часів Януковича, мовляв, методи ті ж самі, що й 14 років тому. Цікаво, що на засідання лідерка "Батьківщини" прийшла у звичному іміджі – з косою.