Вже є третина суми: ЗМІ розповіли, хто вносить заставу за Тимошенко

За лідерку партії "Батьківщина» Юлію Тимошенко, якій обрали запобіжний захід у вигляді застави у справі про підозру в пропозиції надання хабаря народним депутатам, почали вносити кошти. Станом на ранок 20 січня внесено понад третину визначеної судом суми.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, адвоката Тимошенко Миколу Титаренка та канцелярію ВАКС.

Скільки внесли застави за Тимошенко?

За даними співрозмовників УП, загалом внесено 13,65 мільйона гривень. З них 5 мільйонів гривень сплатив Сергій Рабчук, ще 8,65 мільйона гривень – Оксана Фетісова.

Обоє, за інформацією видання, пов'язані з одним із ключових спонсорів "Батьківщини", народним депутатом Костянтином Бондарєвим. Сергій Рабчук є колишнім керівником банку "Велес", який було ліквідовано у 2020 році. Його бенефіціарним власником був Костянтин Бондарєв. Крім того, Рабчук разом із Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце Батьківщини". Оксана Фетісова є засновницею та колишньою директоркою ТОВ "ТД Бондарєв", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.

У канцелярії ВАКС не підтвердили інформацію щодо внесення застави, порадивши звернутися з офіційним письмовим запитом. Захисник Юлії Тимошенко Микола Титаренко також заявив, що наразі не може ані підтвердити, ані спростувати ці дані.

Нагадаємо! 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 мільйонів 280 тисяч гривень. Політикиня заявила про намір оскаржити це рішення, а в разі відмови – звернутися по фінансову допомогу до друзів і колег.

Що відомо про справу Тимошенко?