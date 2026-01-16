Фамилии всех депутатов с которыми Тимошенко должна воздержаться от общения озвучили в суде, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного.

С кем Тимошенко должна воздержаться от общения?

При избрании меры пресечения 16 января судья назвал 66 нардепов, с которыми лидер "Батькивщины" должна воздерживаться от общения.

Подавляющее большинство депутатов, а именно 61 нардеп – входят во фракцию "Слуга народа". Также в перечне есть депутаты от "Батькивщины", "За Будущее" и внефракционные.

"Слуга народа":

Арсенюк Олег Алексеевич,

Бабий Роман Вячеславович,

Богданец Андрей Владимирович,

Божик Валерий Иванович,

Бунин Сергей Валерьевич,

Вагнер Виктория Александровна,

Васильев Игорь Сергеевич,

Галушко Николай Леонидович,

Герасименко Игорь Леонидович,

Горобец Александр Сергеевич,

Горенюк Александр Александрович,

Грищенко Татьяна Николаевна,

Гузенко Максим Васильевич,

Дануца Александр Анатольевич,

Диденко Юлия Александровна,

Дмитриева Оксана Александровна,

Загоруйко Алина Леонидовна,

Задорожный Андрей Викторович,

Заславский Юрий Иванович,

Кицак Богдан Викторович,

Клочк Андрей Андреевич,

Коваль Ольга Владимировна,

Козак Владимир Васильевич,

Колюх Валерий Викторович,

Копытин Игорь Владимирович,

Кривошеев Игорь Сергеевич,

Кузнецов Алексей Александрович,

Кузьминых Сергей Владимирович,

Лис Елена Георгиевна,

Литвиненко Сергей Анатольевич,

Любота Дмитрий Валерьевич,

Мазурашу Георгий Георгиевич,

Мандзий Сергей Владимирович,

Марусяк Олег Романович,

Марченко Людмила Ивановна,

Мельник Сергей Васильевич,

Мокан Василий Иванович,

Мурдий Игорь Юрьевич

Нагаевский Артем Сергеевич,

Никитина Марина Викторовна,

Новиков Михаил Николаевич,

Остапенко Анатолий Дмитриевич,

Павлиш Павел Васильевич,

Павлюк Максим Васильевич,

Пасечный Александр Станиславович,

Пашковский Максим Игоревич,

Петруняк Евгений Васильевич,

Припутень Дмитрий Сергеевич,

Саладуха Ольга Валерьевна,

Соломчук Дмитрий Викторович,

Стернийчук Валерий Александрович,

Сушко Павел Николаевич,

Швачко Антон Алексеевич,

Шол Маргарита Витальевна,

Шпак Любовь Александровна,

Шуляк Елена Алексеевна

Черноморов Артем Олегович,

Юнаков Иван Сергеевич,

Яковлева Нелли Ильинична,

Якименко Павел Витальевич.

"Батькивщина":

Николаенко Андрей Иванович.

"За будущее":

Торохтий Богдан Григорьевич.

Внефракционные:

Костюк Дмитрий Сергеевич,

Микиша Дмитрий Сергеевич,

Разумков Дмитрий Александрович.

