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      Заложник Кремля Роман Сущенко получил престижную журналистскую премию

      16 Читати новину українською
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденный в России журналист Роман Сущенко получил награду за защиту свободы слова.

      Премию имени Игоря Лубченко присуждает Национальный союз журналистов шестой год подряд.

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      В этом году решили, что Сущенко является примером профессионала, который не повинуется обстоятельствам. Награду получила его дочь Юлия, ведь сам Сущенко до сих пор в российской тюрьме. Городской суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии якобы за шпионаж.

      Сейчас он находится в процессе этапирования в колонию, поэтому ни семья, ни консул, ни адвокат не знают точного места его нахождения. Как только это станет известно, мы ему расскажем. Я уверена, ему будет очень приятно и это поднимет его дух,
      – заявила дочь Романа Сущенко Юлия.

      Видеокомментарий Юлии Сущенко:

      Кто такой Роман Сущенко?Это украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания. Романа обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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