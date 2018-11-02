Заложник Кремля Роман Сущенко получил престижную журналистскую премию

Незаконно осужденный в России журналист Роман Сущенко получил награду за защиту свободы слова.

Премию имени Игоря Лубченко присуждает Национальный союз журналистов шестой год подряд.

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В этом году решили, что Сущенко является примером профессионала, который не повинуется обстоятельствам. Награду получила его дочь Юлия, ведь сам Сущенко до сих пор в российской тюрьме. Городской суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии якобы за шпионаж.

Сейчас он находится в процессе этапирования в колонию, поэтому ни семья, ни консул, ни адвокат не знают точного места его нахождения. Как только это станет известно, мы ему расскажем. Я уверена, ему будет очень приятно и это поднимет его дух,

– заявила дочь Романа Сущенко Юлия.

Видеокомментарий Юлии Сущенко:

Кто такой Роман Сущенко?Это украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания. Романа обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.