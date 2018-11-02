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      Заручник Кремля Роман Сущенко отримав престижну журналістську премію

      46 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото з відкритих джерел

      Незаконно засуджений у Росії журналіст Роман Сущенко отримав відзнаку за захист свободи слова.

      Премію імені Ігоря Лубченка присуджує Національна спілка журналістів шостий рік поспіль.

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      Цьогоріч вирішили, що Сущенко є прикладом професіонала, який не кориться обставинам. Нагороду отримала його донька Юлія, адже сам Сущенко й досі в російській в'язниці. Міський суд Москви засудив його до 12 років колонії – нібито за шпигунство.

      Зараз він знаходиться в процесі етапування до колонії, тому ні родина, ні консул, ні адвокат не знають точного місця його знаходження. Як тільки це стане відомо, ми йому розповімо. Я впевнена, йому буде дуже приємно і це підніме його дух,
      – заявила донька Романа Сущенка Юлія.

      Відеокоментар Юлії Сущенко:

      Хто такий Роман Сущенко?Це український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання. Романа звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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