Соответствующий указ на сайте Офиса Президента был обнародован 6 мая. Президент подчеркнул, что украинские герои проявляют выдающуюся храбрость и отвагу. Их подвиги при выполнении боевых задач вдохновляют.

Заметьте Не оставляют врагу никакого шанса, – Зеленский поздравил украинских героев-пехотинцев

"Крестом боевых заслуг" отметили

Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ.

Владислава Калиевского – капитана, заместителя командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Дарью Мазуренко – сержанта, боевого медика механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Евгения Мойсюка – генерал-лейтенанта, заместителя главнокомандующего ВСУ.

Александра Охрименко – полковника, командира 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

История "Креста боевых заслуг"

Награду "Крест боевых заслуг" президент Владимир Зеленский основал 5 мая. Согласно указу украинского лидера, им будут награждать за:

выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником;

выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) при ведении военных (боевых) действий.

Сегодня это отличие фактически является продолжением наградной традиции Украинской повстанческой армии. В прошлом "Крест боевой заслуги" был высшей наградой УПА. Ею отмечали героев на протяжении 1945 – 1952 годов.

В Украине отмечают День пехоты

В Украине 6 мая отмечают День пехоты. Основали праздник еще в 2019 году. В этот день чтят мужество:

воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей;

подразделений Сухопутных войск ВСУ

Защитников и защитниц поздравил Зеленский. Он показал фотографии украинских героев и заявил, что они защищают родную землю мужественно и профессионально. Воины героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют российским захватчикам никаких шансов.

Также военных поздравили: Сергей Наев (командующий Силами обороны); Александр Павлюк (председатель Киевской ОВА); Александр Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ).

Украинцы поздравляют защитников и защитниц в соцсетях и пишут им слова благодарности.