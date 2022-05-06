Відповідний указ на сайті Офісу Президента оприлюднили 6 травня. Президент наголосив, що українські герої виявляють видатну хоробрість та відвагу. Їхні подвиги при виконанні бойових завдань надихають.
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"Хрестом бойових заслуг" відзначили
- Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ.
- Владислава Калієвського – капітана, заступника командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
- Дарію Мазуренко – сержантку, бойову медикиню механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
- Євгена Мойсюка – генерал-лейтенанта, заступника головнокомандувача ЗСУ.
- Олександра Охріменка – полковника, командира 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.