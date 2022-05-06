Відповідний указ на сайті Офісу Президента оприлюднили 6 травня. Президент наголосив, що українські герої виявляють видатну хоробрість та відвагу. Їхні подвиги при виконанні бойових завдань надихають.

Зауважте Не залишають ворогу жодного шансу, – Зеленський привітав українських героїв-піхотинців

"Хрестом бойових заслуг" відзначили