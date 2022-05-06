Український лідер зауважив, що на долю піхоти у час війни випадає чимало випробувань. Однак захисники та захисниці на полі бою героїчно виконують складні завдання.

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Наші хлопці й дівчата героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Пишаємось і дякуємо вам. З професійним святом,

– написав Зеленський.

Президент показав українських героїв-піхотинців / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського