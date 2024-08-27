Свой отзыв о книге Залужный обнародовал в соцсетях. Он рассказал, что эта книга о настоящем лице войны.

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Залужный показал книгу "Лемберг. Мамочка, ну не плачь"

"В моих руках книга, написана мамой, которая проходит через самое тяжелое из возможных испытаний – поиски сына", – отметил он, показав фото книги "Лемберг. Мамочка, ну не плачь", которую написала писательница Елена Чернинька.



Залужный показал книгу "Лемберг. Мамцю, ну не плачь" / Фото Валерия Залужного

Автор является матерью, которая ищет пропавшего на войне сына. Так, Залужный решил своей публикацией поддержать ее, а также других женщин, которых постигла подобная судьба.

"Этой публикацией я просто хочу ее поддержать и напомнить о боли, что с ней живут тысячи матерей, которые, как Елена, отдали на борьбу за Украину самое дорогое – своих детей. Они ждут, они теряют, они плачут. Видимо, невозможно высушить эти слезы. Но так хочется это сделать – хотя бы на минуту забрать их боль", – говорится в посте Залужного.

Посол также отметил, что эта книга демонстрирует истинное лицо войны.

Лемберг. Это не просто книга о сыне, которого до сих пор ищет мама. Это книга именно о войне. О ее истинное лицо. Каждую секунду война приносит боль, которая чувствуется в каждом слове этого рассказа. Эта книга о настоящих – настоящих воинов, настоящих друзей, настоящих украинцев, которые защищают Украину. И именно благодаря настоящим она у нас есть,

– написал Валерий Залужный.

Дипломат также добавил, что эта книга передает материнские чувства. Так, в конце своего сообщения Валерий Залужный призвал беречь своих мам.

"А еще эта книга о материнской любви. Сыновья и дочери должны знать о ней. Это не просто чувство – это постоянная душевная связь и ответственность перед собой за своего ребенка. Она навсегда мама... даже когда сын остался лишь в ее воспоминаниях и сердце. Она продолжает быть мамой... Для нее он всегда ребенок. На каждой странице. В каждом слове. В самом сердце. Ведь она Мама. Берегите своих мам!" – написал Залужный.